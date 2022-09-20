نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در دو مقطع دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این دوره ها می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ مهر با مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بدون آزمون ( براساس سوابق تحصیلی ) سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی