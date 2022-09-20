  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۳

ثبت نام مجازی از ۴ مهرماه؛

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در دو مقطع دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در دو مقطع دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ماه ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این دوره ها می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ مهر با مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بدون آزمون ( براساس سوابق تحصیلی ) سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی

کد مطلب 5593668
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها