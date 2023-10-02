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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

برای پذیرش مهرماه؛

نتایج پذیرش بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج پذیرش بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته مهرماه ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج مقطع کاردانی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این مقطع می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ مهرماه با مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

نتایج آزمون سراسری، مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته حداکثر تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5901086

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      3 0
      پاسخ
      فقط شهریه و بس

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