به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، علیرضا مقدسی گفت: بر اساس آمارهای موجود از تاریخ ۷ لغایت ۲۷ شهریور ماه سال جاری، از گمرکات مرزی ویژه تردد زائران و موکب داران، بالغ بر ۶ هزار و ۸۸۹ دستگاه کامیون حامل مواد مصرفی و تجهیزات و لوازم مواکب اربعین و بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو شامل اتوبوس، خودرو سواری، آمبولانس و ۴۰ دستگاه کامیون حامل تجهیزات پزشکی به صورت خروج موقت پس از انجام تشریفات گمرکی در سریع‌ترین زمان ممکن از گمرکات یادشده تردد کردند.

رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد: کارکنان خدوم و وظیفه شناس گمرک در راستای خدمات رسانی مطلوب به زائران عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی به طور شبانه روزی در خدمت زائران بودند و با تلاش بی وقفه، تشریفات گمرکی مربوطه را در مرزهای تعیین شده با دقت و سرعت به انجام رساندند.

وی با اشاره به بسیج امکانات و نیروی انسانی برای خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: با توجه به استقبال کم نظیر عاشقان اباعبدالله از مراسم راهپیمایی اربعین در سال جاری، گمرک جمهوری اسلامی با اعزام نیروها از سایر گمرکات کشور و استقرار آنها در گمرکات پرتردد از جمله گمرک مرزی مهران، تلاش کرد تا زائران هنگام تردد از گمرک معطلی نداشته باشند.

مقدسی افزود: علاوه بر این با ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر سازمان‌های مستقر در مرز و نمایندگان دیگر سازمان‌های خدمات رسان، تلاش شد تا از بروز هرگونه وقفه و مشکل در امر خدمات رسانی جلوگیری شود که با همکاری و فعالیت شبانه روزی همکاران زحمتکش، امیدواریم رضایت زائران عزیز را فراهم کرده باشیم.

وی با اشاره به اقدامات و تصمیمات اتخاذشده در ستاد اربعین گمرک برای تسهیل در تردد و خروج زائران و موکب داران از گمرکات مرزی تعیین شده شامل مهران، چزابه، شلمچه، باشماق، پیرانشهر، خسروی و سومار اظهار کرد: برای سهولت در تردد زائران و تسریع و تسهیل در خروج موقت کامیون‌های حامل مواکب و مواد مصرفی از گمرکات مرزی، تمامی تشریفات گمرکی مربوطه با همکاری و تلاش گمرکات استانی در مراکز استان‌ها انجام گرفت که همین امر سبب شد تا تردد در گمرکات مرزی با سهولت بیشتری انجام شود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، ۲ گمرک میرجاوه و دوغارون نیز به زائران اتباع دیگر کشورها که در پیاده روی اربعین حسینی شرکت کردند، تسهیلات و خدمات لازم را ارائه دادند.

مقدسی ضمن قدردانی از زحمات همه کارکنان گمرکات مرزی، ستادی و گمرکات اجرایی کشور در ایام برگزاری مراسم اربعین امسال، همچنین از آمادگی کامل گمرک برای خدمات رسانی به همه زائران در هنگام بازگشت به کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با تأمین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم، گمرک بتواند در آینده خدمات بهتری به زائران عتبات عالیات ارائه کند.