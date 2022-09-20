۸۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، محسن خجستهمهر در آئین گشایش نخستین کارخانه تولید پمپهای فرازآوری مصنوعی درونچاهی (ESP) که در اهواز برگزار شد، گفت: روشهایی مانند ازدیاد برداشت و غیره برای افزایش تولید مدنظر داریم، اما مناسبتر از آن روشهای چاهمحور است.
وی با بیان اینکه اقدامهای چاهمحور به فرازآوری مصنوعی معروف هستند، گفت: روشهای چاهمحور ما را زودتر به ازدیاد برداشت میرسانند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: ۸۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا داریم که اگر موفق شویم با این روش در بلندمدت یک درصد بهضریب بازیافت بیفزاییم به ۸ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر میرسیم که اگر قیمت را ۸۰ دلار به ازای هر بشکه محاسبه کنیم بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ثروت قابلتوجه برای کشور ایجاد میشود.
خجستهمهر با بیان اینکه تولید پمپهای مصنوعی درونچاهی بهتدریج و در کوتاهمدت در ساخت و انتقال فناوری به ظرفیت کامل میرسند، گفت: خوشبختانه تجربه همکاری شرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت روس به نتیجه قابلتوجهی ختم شده است.
وی ادامه داد: پمپهای درونچاهی افزون بر ساخت، به نگهداری و تعمیرات ویژه نیز نیاز دارند و این تجارتی ارزشمند را در کشور به چرخش در میآورد.
بر اساس این گزارش، ساخت نخستین کارخانه تولید پمپهای فرازآوری مصنوعی درونچاهی که با همکاری شرکت نفت و گاز پرشیا و یک شریک روس و حمایتهای شرکت ملی نفت ایران به نتیجه رسیده است، عصر دیروز با حضور محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا نوذری، رئیس هیئتمدیره شرکت نفت و گاز پرشیا، مدیران عامل شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیران ارشد شرکت ملی نفت و مدیران شرکت روس در اهواز گشایش یافت.
نظر شما