افزایش تولید نفت ایران در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، مسعود بیرانوند با بیان اینکه چاه هندیجان ۹ یکی از چاههای افقی حفاریشده در میدان هندیجان منطقه نفتی بهرگان است، اظهار کرد: این چاه از ابتدای راهاندازی در سال ۱۳۹۰ و با وجود انجام عملیات اسید کاری و فرازآوری با نیتروژن، تولید پایداری نداشته است و بهدلیل افت فشار جریانی، چند بار چاه غیرعملیاتی میشد.
وی ادامه داد: با انجام آزمایشهای درونچاهی مختلف مشخص شد علت تولید ناپایدار، پایین بودن شاخص بهرهدهی چاه ناشی از پایین بودن نفوذپذیری سنگ مخزن است. با بررسی سناریوهای مختلف احیای چاه و شبیهسازی آن در نرمافزارهای تخصصی نفتی از سوی واحد مهندسی بهرهبرداری منطقه بهرگان، سرانجام احیای چاه با روش فرازآوری با گاز پیشنهاد شد.
معاون مدیر منطقه نفتی بهرگان تأکید کرد: در این روش گاز مورد نیاز برای تزریق به فضای حلقوی هندیجان ۹ از طریق چاه هندیجان ۱۴ تأمین میشود. با پیشنهاد این روش پس از موفقیتآمیز بودن اجرای آزمایشی پروژه با نصب موقت لولههای «چکسون»، سرانجام نصب خط لوله ۲ اینچ از Kill Line چاه هندیجان ۱۴ به فضای حلقوی چاه هندیجان ۹ انجام شد و با نصب ادوات روسطحی لازم روی این خط از جمله شیر یکطرفه، شیر دروازهای، چوک و فشارسنج، چاه هندیجان ۹ از اواخر اسفند ۱۴۰۲ با دبی تقریبی یک هزار بشکه در روز عملیاتی شد.
بیرانوند تصریح کرد: روش فرازآوری با گاز در مقایسه با سایر روشهای فرازآوری مصنوعی از جمله پمپ الکتریکی درونچاهی و سرچاهی مقرونبهصرفه است، همچنین وجود منبع پرفشار گاز از چاه هندیجان ۱۴ در فاصله کمتر از پنج متر از چاه هندیجان ۹ در سکوی نفتی WHP-07 و نبود نیاز به ساخت واحد تقویت فشار، از دیگر مزایای استفاده از این روش به شمار میرود.
گفتنی است در برخی چاهها با گذشت مدت زمانی از شروع تولید، بهدلیل افت فشار مخزن و کاهش شاخص بهرهدهی و در نتیجه کاهش توان تولید، انتقال نفت به سطح با دبی مطلوب بهصورت طبیعی میسر نیست. در این شرایط، برای احیای چاه یا افزایش توان تولید، از روشهای فرازآوری مصنوعی استفاده میشود.
فرازآوری با گاز (Gas Lift) از روشهای فرازآوری مصنوعی است که با هدف احیا و افزایش دبی بهینه در چاههای نفتی استفاده میشود. در این روش با تزریق گاز به نقاط مشخصی از ستون نفتی چاه، چگالی متوسط سیال کاهش مییابد و با کاهش فشار جریانی، چاه دوباره فعال میشود.
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