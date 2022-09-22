به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی در نشست خبری بعد از ظهر پنج‌شنبه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سپاه استان سمنان ضمن اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس، تاکید کرد: امسال ۴۲ عنوان برنامه شاخص استانی در قالب اجرای سه هزار فعالیت مجموعه بسیج و سپاه استان سمنان برگزار می‌شود.

وی افزود: آغازگر این برنامه‌ها برپایی آئین تجلیل از یک میلیون نفر از ایثارگران و رزمندگان و خانواده معظم شهدای هشت سال دفاع مقدس به صورت سراسری و کشوری است که با سخنرانی رهبر معظم انقلاب به صورت تصویری برگزار می‌شود.

جانشین سپاه استان سمنان با اشاره به برگزاری همایش مجاهدان در غربت با حضور ۳۰ کشور جهان به میزبانی شهرستان دامغان، گفت: از دیگر برنامه‌های این هفته برپایی یادواره‌های شهدا به صورت شهرستانی، برپایی برنامه آبروی محله به همت پایگاه‌های مقاومت بسیج و اقشار مختلف بسیج، عطرافشانی مزار مطهر شهدا، برپایی مراسم زنگ مهر و مقاومت، افتتاح چند واحد مسکونی ویژه نیازمندان که به همت گروه‌های بسیجی ساخته شده و افتتاح نمایشگاه از غربت تا عظمت در دامغان است.

شوقانی با بیان اینکه برپایی پیاده روی خانوادگی، برگزاری نشست‌های بصیرتی و معرفتی، اجرای رزمایش گروه‌های جهادی و مواسات و رونمایی از المان و تندیس شهدا در برخی از شهرستان‌ها از جمله دیگر ویژه برنامه‌های شاخص استان در طول هفته دفاع مقدس استان سمنان است، گفت: برپایی میز خدمت، برپایی اردوی علمی فرهنگی، برپایی کنگره استانی شعر توسط بسیج هنرمندان، اعزام پزشکان به مناطق محروم و کم برخوردار و ویزیت رایگان بیماران و پایش و عارضه‌یابی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و… از دیگر اقدامات این هفته است.

وی برپایی همایش خاکریز جهاد فرزند آوری، اجرای سرودهای پاتوقی و برپایی مواکب خدماتی در مسیر زائران امام هشتم حضرت رضا (ع) را نیز از دیگر ویژه برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در استان سمنان اعلام کرد.