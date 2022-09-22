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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۹

سردار کرمی در گفت‌وگو با مهر:

افرادی که اغتشاش می‌کنند اعتراض مردم را به حاشیه می‌برند + فیلم

افرادی که اغتشاش می‌کنند اعتراض مردم را به حاشیه می‌برند + فیلم

فرمانده یگان های ویژه با بیان اینکه افرادی که اغتشاش می‌کنند اعتراض مردم را به حاشیه می‌برند، گفت: یگان ویژه امنیت اعتراضات قانونی خیابانی را برقرار می‌کند.

سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌هایی ویژه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین فردی که در رابطه با فوت خانم مهسا امینی در محل پلیس واکنش نشان داد سردار اشتری فرمانده کل انتظامی بود.

وی افزود: سردار اشتری بیش از نیم ساعت با خانواده این دختر صحبت کرد و به آنها اعلام کرد اگر نیاز به هرگونه کمک دارند به پلیس بگویند تا برایشان فراهم شود.

فرمانده یگان‌های ویژه گفت: منطقی است که باید منتظر اعلام تحقیقات قانونی باشیم. البته که خانواده متوفی هم اعلام کردند در حال صبوری هستند و گفتند که افرادی که حاشیه درست می‌کنند از ما نیستند.

کرمی بیان کرد: مردمی که اعتراض دارند هنگامی که مسالمت آمیز به میدان می آیند مأموران یگان ویژه امنیت آنها را برقرار و تأمین می‌کنند اما بعضی اوقات رفتارهای ضد انقلاب از برخی از افراد سر می‌زند که مجبور به برخورد با آنها می‌شود.

وی بیان کرد: این افراد دشمن مردم هستند و فرصت اعتراض را به مردم نمی‌دهند. هر زمان که مردم خواستند اعتراضی در صحنه داشته باشند این افراد به اماکن خصوصی و مردم عادی حمله و جو را متشنج کردند.

کرمی افزود: ما در کنار مردم هستیم و سعی می‌کنیم اگر فردی خواست از انقلاب سوءاستفاده کند و جو را به هم بریزد صحنه را به نحوی مدیریت کنیم تا مردم عادی آسیب کمتری ببینند.

کد مطلب 5595063

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      درگیری وقتی به این حد میرسه فقط کشته خواد داد نه نتیجه
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
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      این خراب کننده اعتراضات رو بکنین تو گونی. مردم دیگه جرات اعتراض ندارن از دست اینا . تا تقی به توقی میخوره میان همه چیز رو به اتیش میکشن
    • م IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
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      مگه شما اصلا مجوز اعتراض به گشت ارشاد رو دادید که میگید اغتشاش گرها به حاشیه بردندش؟

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