سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌هایی ویژه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین فردی که در رابطه با فوت خانم مهسا امینی در محل پلیس واکنش نشان داد سردار اشتری فرمانده کل انتظامی بود.

وی افزود: سردار اشتری بیش از نیم ساعت با خانواده این دختر صحبت کرد و به آنها اعلام کرد اگر نیاز به هرگونه کمک دارند به پلیس بگویند تا برایشان فراهم شود.

فرمانده یگان‌های ویژه گفت: منطقی است که باید منتظر اعلام تحقیقات قانونی باشیم. البته که خانواده متوفی هم اعلام کردند در حال صبوری هستند و گفتند که افرادی که حاشیه درست می‌کنند از ما نیستند.

کرمی بیان کرد: مردمی که اعتراض دارند هنگامی که مسالمت آمیز به میدان می آیند مأموران یگان ویژه امنیت آنها را برقرار و تأمین می‌کنند اما بعضی اوقات رفتارهای ضد انقلاب از برخی از افراد سر می‌زند که مجبور به برخورد با آنها می‌شود.

وی بیان کرد: این افراد دشمن مردم هستند و فرصت اعتراض را به مردم نمی‌دهند. هر زمان که مردم خواستند اعتراضی در صحنه داشته باشند این افراد به اماکن خصوصی و مردم عادی حمله و جو را متشنج کردند.

کرمی افزود: ما در کنار مردم هستیم و سعی می‌کنیم اگر فردی خواست از انقلاب سوءاستفاده کند و جو را به هم بریزد صحنه را به نحوی مدیریت کنیم تا مردم عادی آسیب کمتری ببینند.