به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح خانه روستایی در اردبیل اظهار کرد: بنیاد مسکن با رویکرد توسعه و عمران روستاها سعی کرده تا در اولویت اول تأمین سرپناه مناسب و ایمن را برای روستاییان هدف‌گذاری کند که در این زمینه طرح بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در ۲ برنامه قبلی در قالب این طرح بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مقاوم‌سازی و نوسازی شده و قطعاً در برنامه هفتم توسعه نیز این رویکرد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: سالانه با نوسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن پیش‌بینی می‌کنیم تا پنج سال آینده بتوانیم در همه روستاهای کشور خانه‌های ایمن و مقاومی را شاهد باشیم تا در برابر زلزله و سایر حوادث مشکل خاصی به وجود نیاید.

شاملو افزود: در دولت سیزدهم پرداخت تسهیلات برای مقاوم‌سازی واحدهای روستایی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و دولت سعی می‌کند با همراهی بانک‌ها پرداخت این تسهیلات را انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۳ درصد از سود این تسهیلات از سوی دولت پرداخت شده و متقاضیان تنها چهار درصد سود تسهیلات پرداختی را متقبل می‌شوند.

شاملو اضافه کرد: با اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی امیدواریم اهداف پیش‌بینی شده در این حوزه تحقق پیدا کرده تا ما بتوانیم جلوی مهاجرت‌های بی‌رویه را از روستاها بگیریم.

وی بیان کرد: در کنار ساخت واحدهای مسکونی با دوام و اجرای طرح هادی، انتظار می‌رود با ایجاد فرصت‌های اشتغال در روستاها جلوی مهاجرت‌ها گرفته شده و ماندگاری روستاییان را در واحدهای مسکونی خود شاهد باشیم.

معاون عمران بنیاد مسکن ادامه داد: سیاست دولت سیزدهم حمایت و پشتیبانی از روستاها به عنوان کانون تولید و توسعه است و بنیاد مسکن نیز با طرح‌های مختلف سعی دارد به این ماندگاری کمک کرده و عمران و آبادانی روستاها را به عنوان یک برنامه تعریف شده ادامه دهد.