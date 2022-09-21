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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۲۲

تیر رسانه‌های ضدانقلاب در کشته‌سازی به سنگ خورد؛

خانواده «آیسان معدن پسندی»: از داغ فرزند مردم سوءاستفاده نکنید

خانواده «آیسان معدن پسندی»: از داغ فرزند مردم سوءاستفاده نکنید

تبریز- خواهر آیسان معدن پسندی، دختر تبریزی که ضدانقلاب با سوءاستفاده از فوت وی از حربه کشته سازی استفاده کرده است،گفت: آیسان دوشنبه بر اثر ایست قلبی فوت کرده و هیچ ربطی به قضایای دیگر ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آیلار معدن پسندی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ادامه داد: این اقدامات واقعاً کار اشتباهی است چون خانواده داغداری را اذیت می‌کنند.

وی افزود: مادر من احتیاج دارد که فرزندش را با خیال راحت و فارغ از مسائل دیگر به خاک بسپارد.

وی خطاب به ضد انقلاب گفت: لطفاً از داغ فرزند مردم سوءاستفاده نکنید.

مادر آیسان معدن پسندی هم گفت: فرزندم را روز دوشنبه ساعت ۱۴ تحویل سردخانه دادیم و دیروز هم جنازه آیسان تحویل پزشک قانونی شد که مدارک آن موجود است.

وی که از فوت فرزند خود بسیار متالم بود، ادامه داد: فرزند من بر اثر ایست قلبی فوت کرده است.

گروه‌های معاند و ضدانقلاب دیروز در جریان تجمع محدودی در اعتراض به مرگ مهسا امینی در تبریز با انتشار عکس آیسان معدن پسندی در فضای مجازی مدعی شدند که وی در جریان اعتراضات کشته شده است.

کد مطلب 5595129

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