سردار منصور شوقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در آستانه چهل و دومین سالگرد دفاع مقدس، ۴۲ عنوان برنامه شاخص در سراسر استان سمنان تدارک دیده شده است، تاکید کرد: به یاد سه هزار شهید استان، سه هزار فعالیت در سطح بسیج و سپاه استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس، افزود: روز گذشته شاهد برگزاری نخستین ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در استان همزمان با سراسر کشور بودیم که در آن رزمندگان مورد تجلیل قرار گرفتند.

روز گذشته تجلیل از رزمندگان صورت گرفت

جانشین فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه آئین تجلیل از رزمندگان و پیشکسوت یک میلیون ایثارگر در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت تصویری برگزار شد، تاکید کرد: رزمندگان استان سمنان نیز در مراسمی معنوی در این ویژه برنامه هفته دفاع مقدس حضور یافتند.

شوقانی با بیان اینکه ویژه برنامه زنگ مهر و مقاومت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مدارس استان سمنان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: شروع سال تحصیلی امسال با گرامی داشت یاد سه هزار شهید دفاع مقدس استان همراه خواهد بود.

وی از برگزاری مراسم محوری مجاهدان در غربت در استان خبر داد و گفت: این رویداد فرا ملی با حضور ۳۰ کشور در شهرستان دامغان اجرا می‌شود که در ذیل آن نمایشگاه از غربت تا عظمت با حضور همه نخبگان و افرادی که می‌توانند در عرصه فناوری نقش آفرینی کنند، پیش بینی شده است.

یاد یاران در استان سمنان

جانشین فرمانده سپاه استان سمنان از برگزاری ویژه برنامه شامگاه یاد یاران در پایگاه‌های بسیج سراسر استان طی هفته دفاع مقدس خبر داد و ابراز کرد: حضور گروه‌های جهادی در عرصه‌های مورد نیاز مردم در سراسر استان را نیز در این هفته خواهیم داشت.

شوقانی از برگزاری اردوی پیشرفت و تحول و تعالی را ویژه فرهنگیان، معلمان و دانش آموزان در نمایشگاه هوافضای سپاه خبر داد و ابراز کرد: برپایی پیاده روی خانوادگی، برگزاری نشست‌های بصیرتی و معرفتی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان هستند.

وی با بیان اینکه اجرای رزمایش گروه‌های جهادی و مواسات و رونمایی از المان و تندیس شهدا در برخی از شهرستان‌ها از جمله دیگر ویژه برنامه‌های شاخص استان در طول هفته دفاع مقدس استان سمنان است، گفت: برپایی میز خدمت، برپایی اردوی علمی فرهنگی، برپایی کنگره استانی شعر توسط بسیج هنرمندان از دیگر اقداماتی است که در هفته دفاع مقدس شاهد انجام آنها خواهیم بود.

جانشین سپاه استان سمنان از اعزام پزشکان به مناطق محروم و کم برخوردار و ویزیت رایگان بیماران خبر داد و گفت: در ایام هفته دفاع مقدس در سراسر استان سمنان پایش و عارضه‌یابی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و… نیز صورت خواهد گرفت که هدف آن کمک به واحدهای تولیدی است.