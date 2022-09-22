تماشای ماندگارترین آثار سینمای دفاع مقدس از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «منصور»، «پرواز در شب»، «تپه عقاب ها»، «ایستاده در غبار»، «آوان»، «تنگه ابوقریب»، «سجاده آتش»، «اینجا خانه من است»، «مرکز تنش»، «عقاب ها»، «لبه تیغ»، «سرزمین آواره ها»، «نجات یافتگان»، «یک پلیس و نصفی»، «پاندای قهرمان»، «کانی مانگا»، «جنگل تخته سیاه»، «گل برفی و بادبزن سری»، «قهرمان»، «چرخه»، «تمهیدات فوق العاده»، «کودکی در زمان»، «مکانیک»، «پیمان فرار»، «شین»، «سربلند»، «کماندو ۲»، «حقیقت محض»، «مکانیک ۲»، «آبادان یازده ۶۰»، «دوچ»، «زرافه کوچک من»، «بچه های طوفان»، «یدو»، «توطئه گران»، «سفر به چزابه» و «روزهای زندگی» پنج‌شنبه ۳۱ شهریور و جمعه ۱ مهر از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.

* شبکه یک سیما

فیلم‌های سینمایی «منصور» به کارگردانی سیاوش سرمدی ساعت ۲۳:۱۵ پنج‌شنبه ۳۱ شهریور، «پرواز در شب» به کارگردانی زنده یاد رسول ملاقلی پور، جمعه ۱ مهر ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهند شد.

* شبکه دو سیما

انیمیشن سینمایی «تپه عقاب‌ها» به کارگردانی صمد غلامزاده، پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ساعت ‌۸ صبح و فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» نیز به کارگردانی محمدحسین مهدویان، ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، فیلم تلویزیونی «آوان» به کارگردانی آرش سجادی حسینی ساعت ۸، فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی ۲۳:۳۰ روز جمعه اول مهر ماه از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

* شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «سجاده آتش» به کارگردانی احمد مرادپور ساعت ۱۰، فیلم تلویزیونی «اینجا خانه من است» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور، ساعت ۱۶، فیلم سینمایی جدید «مرکز تنش» به کارگردانی مت اسکندری، ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «عقاب‌ها» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان ساعت ۱۰ صبح و فیلم سینمایی جدید «لبه تیغ» به کارگردانی ادوارد بردوکوف نیز ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱ مهر از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

* شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «سرزمین آواره ها» به کارگردانی «کلوئه ژائو» پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ و فیلم سینمایی «نجات یافتگان» به کارگردانی رسول ملاقلی پور هم جمعه ۱ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

* شبکه پنج سیما

فیلم سینمایی «یک پلیس و نصفی» به کارگردانی «جاناتان آ روزنبام»، پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ و فیلم سینمایی «پاندای قهرمان» به کارگردانی جورج مانوارینگ و مایکل اسچامن ساعت ۹، فیلم سینمایی «کانی مانگا» به کارگردانی سیف‌الله داد ساعت ۱۳:۳۰ جمعه اول مهر از شبکه پنج پخش می‌شود.

* شبکه نمایش

فیلم سینمایی «جنگل تخته سیاه» به کارگردانی ریچارد بروکس ساعت ۱ بامداد، فیلم سینمایی «گل برفی و بادبزن سری» به کارگردانی وایان وانگ پنج شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۱ و فیلم تلویزیونی «قهرمان» به کارگردانی علی حلوی، پنج شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم های سینمایی «چرخه» به کارگردانی جیمز پانسولت، «تمهیدات فوق العاده» به کارگردانی تام وگان، «کودکی در زمان» به کارگردانی جولیان فارینو، «پیمان فرار» به کارگردانی دیوید آلبالا و «مکانیک» به کارگردانی سایمون وست نیز روز پنجشنبه ۳۱ شهریور از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در روز جمعه اول مهر هم فیلم های سینمایی «شین» به کارگردانی «جرج استیونز» ساعت ۱ بامداد، «سربلند» به کارگردانی فتحعلی اویسی، ساعت ۱۳، «کماندو ۲» به کارگردانی دیون بوجانی ساعت ۱۵، «حقیقت محض» به کارگردانی «رود لوری» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش، «مکانیک ۲» به کارگردانی دنیس گانل ساعت ۲۱ و «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت از شبکه نمایش پخش می‌شود.

* شبکه کودک

فیلم تلویزیونی «دوچ» به کارگردانی «امیر مشهدی عباس»، پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ساعت و فیلم سینمایی «زرافه کوچک من» به کارگردانی «باربارا بریدرو»، جمعه ۱ مهر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهند شد.

* شبکه امید

فیلم تلویزیونی جدید «بچه های طوفان» به کارگردانی صادق صادق دقیقی پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری هم روز جمعه ۱ مهر ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.

* شبکه افق

فیلم های سینمایی «توطئه گران» به کارگردانی استیون سی میلر، جمعه ۱ مهر ساعت ۱۰ و «سفر به چزابه» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، جمعه ۱ مهر ساعت ۱۸ از شبکه افق پخش خواهند شد.

* شبکه سلامت (با رابط ناشنوا)

فیلم سینمایی «روزهای زندگی» به کارگردانی «پرویز شیخ طادی»، جمعه ۱ مهر ساعت ۱۱ با رابط ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.