به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به مناسبت چهل و دومین سالگرد هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ درس‌ها و عبرت‌های دفاع مقدس را به تعبیر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای عزیز، راهنمای چیرگی بر دشمنان می‌داند و به مدد سیره خداباوری، ولایتمداری، وطن‌دوستی و با حمایت و همدلی خانواده‌هایی به مراتب صبورتر و بصیرتر از سالیان دفاع مقدس، از انبوه مشکلات و موانع عبور می‌کند.

متن پیام او به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» (آل عمران/۱۶۰)

دفاع مقدس، میعادگاه بصیرت حسینیان زمان است که ندای «هل من ناصر» مولایشان را در کرانه‌های تاریخ شنیدند و لبیک‌گویان، رزم‌جامه‌های متبرک به نام و نشان مسافر کربلا بر تن کرده، راهی میادین مقابله با هجوم دشمن شدند، حماسه آفریدند و جان پاک خویش را نثار کردند تا ابناء الحسین و یاران و یاوران سلاله پاکش؛ امام خمینی (ره)، تاریخ عاشورا را تکرار کنند.

سرآغاز تحمیل جنگ، هراس استکبار جهانی از ترویج فرهنگ و انقلاب ملت ایران و ملتی فاخر و قاهر با پیام صلح و دوستی و اعتلای ارزش‌های انسانی و احترام به حقوق ملت‌ها بود. دشمن، اما عظمت این ملت حسینی و صبر زینبی خانواده‌های غیور و شهیدپرور را نادیده گرفته بود. مادران و همسران سرزمینمان در مواجهه با نخستین شراره‌های جنگ، دشوارترین انتخاب جنگ را با بدرقه رزمندگانشان به میدان دفاع از عزت و عظمت ایران، برگزیدند و عزیزانشان را در کسوت جانبازی و خلعت زیبای شهادت دریافتند.

با اراده الهی ملت بزرگ و ولایتمدار و پایمردی لشکریان و ایثارگران ارتش، سپاه، بسیج، قوای انتظامی و جهادگران سازندگی در سنگرهای مقاومت و در سایه تدبیر و عقلانیت، حماسه‌هایی کم‌نظیر خلق شد و دشمن گام به گام، عقب نشست و در هم شکست.

ایران قوی با اقتدارآفرینی ارتش مقتدر و نیروهای مسلح قوی، تحت فرماندهی حکیمانه ولایت فقیه به عنوان قدرت تعیین‌کننده و تأثیرگذار در معادلات منطقه به جهانیان معرفی شد که قدرتش را نه از ابرقدرت‌ها و ماشین کشتارشان، که از باور الهی مردم و رزمندگان ایثارگر و خانواده معظم شهدا و مهرورزی به ملت‌ها و فرهنگشان و ایستادگی در برابر قدرت‌های خودخوانده و مستکبر دریافت می‌کند.

امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ درس‌ها و عبرت‌های دفاع مقدس را به تعبیر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای عزیز، راهنمای چیرگی بر دشمنان می‌داند و به مدد سیره خداباوری، ولایتمداری، وطن‌دوستی و با حمایت و همدلی خانواده‌هایی به مراتب صبورتر و بصیرتر از سالیان دفاع مقدس، از انبوه مشکلات و موانع عبور می‌کند.

امروز به فضل الهی این نظام ارزش‌بنیان، در عالی‌ترین مدارج موفقیت و اقتدار قرار دارد و با نقش‌آفرینی سربازان ظهور، در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی، گام‌های بلندی برداشته و همچنان مصمم به طی این مسیر اقتدار آفرین است.

اینجانب فرارسیدن هفته دفاع مقدس، عاشورایی‌ترین رخداد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تقارن آن با دهه پایانی ماه صفر، اربعین حسینی و رحلت پیامبر بزرگ اسلام را گرامی می‌دارم و اقتدار پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران و عزت روزافزون خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و خانواده‌های صبور رزمندگان را در پرتو عنایات حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا مسئلت دارم.