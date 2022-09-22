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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۱

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

اقتدار نیروهای مسلح کشورمان جرأت عرض اندام را از دشمنان گرفته است

اقتدار نیروهای مسلح کشورمان جرأت عرض اندام را از دشمنان گرفته است

سنندج- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز نیروهای مسلح کشور به درجه‌ای از آمادگی، خودکفایی و بازدارندگی رسیده‌اند که هیچ کشوری جرأت تعرض به کشورمان را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری روز پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان کردستان در سنندج اظهار داشت: نیروهای مسلح کشورمان برخلاف کشورهای منطقه که به انبار مهمات و سلاح آمریکا تبدیل شده‌اند آنچه را که نیاز داشته باشند خود تولید می‌کنند که نشان از توانمندی و بالندگی این نیروها است.

وی افزود: امروز نیروهای مسلح ایران اسلامی به درجه‌ای از آمادگی، خودکفایی و بازدارندگی رسیده‌اند که هیچ کشوری جرأت تعرض به کشورمان را ندارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نیروهای مسلح کشورمان در در رهبری نیروها، مشروعیت آنان و مأموریتشان، با نیروهای مسلح دیگر کشورها تفاوت دارند چون فرماندهی نیروهای مسلح ایران از رهبری با مشروعیت الهی برخوردار است.

امیر سرتیپ حیدری بیان کرد: زمانی استکبار جهانی، فکر حمله به کشورمان را داشت اما امروز به واسطه آمادگی نیروهای نظامی و انتظامی، وجود اتحاد و همبستگی بین مردم و رهبری فرزانه، نه تنها جرأت تعرض به خاک ایران را ندارد، بلکه تحت تعقیب نیروهای مسلح کشورمان، روز به روز از منطقه فاصله می‌گیرد.

وی افزود: همه ما وارث اقتدار و عزت شهدا و رزمندگان دفاع مقدس هستیم و امروز مکلفیم پرچمی را که از دست شهدا گرفته‌ایم، با دادن جان و سر به همرزمان خود تقدیم و از تمامیت ارضی کشور و ولایت فقیه دفاع کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ایران اسلامی به واسطه امامت امت و رهبری بی بدیل رهبر معظم انقلاب که تا این لحظه پشتیبان خوب و بی نظیری برای هدایت جامعه بوده، در اوج اقتدار و عزت به سر می‌برد.

سرتیپ حیدری اظهار داشت: صدام جنایتکار به عنوان مدیر اجرایی برنامه‌های ابرقدرت شرق و غرب و ۴۳ کشور، قصد ساقط کردن نظام اسلامی را داشت که در همان چند ماه اول جنگ تحمیلی، شکست خورد.

وی افزود: مکتب اسلام، امامت امت و رهبری خردمندانه امام راحل و همراهی ملت ایران سه عامل پیروزی ایران در مقابل رژیم بعث عراق بود.

سرتیپ حیدری خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم راه را گم نکنیم باید به شهدا اقتدا کرده و پشت سر ولایت فقیه که نماد مجسم صراط مستقیم است، حرکت کنیم.

در ادامه این مراسم یگان‌های نمونه نیروهای مسلح استان کردستان از مقابل جایگاه رژه رفتند و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 5595376

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