به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالفضل علیخانی، مسئول دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه، از برگزاری اردوی جهادی طلاب در قالب قرارگاه جهادی حوزه‌های علمیه، به استعداد ۴۰۰ نفر از طلاب ایرانی و غیرایرانی از ۸ استان و ۱۵ ملیت خبر داد و گفت: جهادگران حوزوی این بار جهت ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی و تبلیغی، آموزشی، پزشکی و دندان‌پزشکی به مدت ۷ روز در دهه سوم مرداد سال جاری به منطقه بندپی شرقی واقع در شهرستان بابل اعزام شده‌اند.

وی افزود: این تعداد از طلاب جهادگر در ۲۱ روستا به صورت گروه‌بندی شده استقرار یافته و تعامل مستقیم با مردم منطقه هدف را برقرار نموده‌اند. عمده فعالیت عمرانی در این مناطق شامل بتن‌ریزی جاده‌های فرعی روستایی بوده که با توجه به بارش باران در فصل پاییز و زمستان تلاش می‌شود از ایجاد موانع تردد خودرو در این جاده‌های گلی جلوگیری به عمل آید.

مسئول دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه راهکار برون رفت مردم روستاهای بندپی شرقی از این بحران را بتن‌ریزی جاده در بخش‌هایی دانست که خودروها در آن متوقف می‌شد.

وی گفت: به همین خاطر مردم با مشارکت مالی در پروژه‌های عمرانی نیمی از هزینه و نیمی از اجرای این پروژه‌ها را برعهده گرفتند و مابقی توسط جهادگران حوزوی مورد پیگیری و در حال اجراست.

حجت الاسلام علیخانی در ادامه به تشریح دیگر فعالیت‌های گروه‌های جهادی حوزوی در این قرارگاه پرداخت و اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در مساجد، تکایا و خانه‌های ساکنین روستاها و به خصوص مستضعفین و خانواده‌های شهدا از دیگر برنامه‌های گروه‌های جهادی حوزوی در بخش بندپی شرقی بوده است.

وی از برگزاری برنامه‌های متنوعی برای کودکان و دانش‌آموزان روستاهای تابعه بخش بندپی شرقی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها علاوه بر آموزش مباحث دینی و اخلاقی به بازی‌های مهیج و مسابقات متناسب با سنین کودکان و اهدای هدایا به آنان می‌انجامید.

مسئول دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات گروه‌های جهادی در روستاها دیوارنویسی و شعارنویسی بر روی محوطه مدارس دانش‌آموزی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات فنی و تأسیساتی توسط افراد متخصص در زمینه لوله‌کشی و امور مرتبط با برق در مدارس دانش‌آموزی و در مراکز عمومی روستاها از قبیل مساجد نیز از سوی طلاب جهادگر در حال انجام است.

حجت الاسلام علیخانی با اشاره به برخی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه جهادی حوزه‌های علمیه در روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل گفت: از دیگر اقدامات مهمی که در سطح ۲۱ روستای هدف گروه‌های جهادی و همچنین روستاهای دیگر و سطح شهر می‌توان نام برد، ارائه خدمات دندان به صورت کامل برای اقشار ضعیف جامعه بوده است؛ در این میان دانش آموزان و خردسالان از اولویت بالایی برای ارائه خدمات برخوردار هستند.

وی ارائه خدمات درمانی بویژه در حوزه دندان‌پزشکی را از سوی مجمع طلاب جهادی «الکفیل» اعلام کرد و در پایان یادآور شد: با توجه به اولویت مددجویان کمیته امداد و سایر ساکنین روستاهای بخش بندپی شرقی خدمات مذکور در حال ارائه می‌باشد.