به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره شمالی گزارش رسانه‌ها و مقامات آمریکایی درباره فروش تسلیحات کره شمالی به روسیه را رد کرد.

وب‌سایت رسمی کره شمالی (کی‌سی‌ان‌ای) به نقل از معاون مدیرکل دفتر تجهیزات در وزارت دفاع این کشور اعلام کرد: ما قبلاً هرگز سلاح یا مهمات به روسیه صادر نکرده‌ایم و هیچ برنامه‌ای هم برای صادرات سلاح به آنها نخواهیم داشت».

اواسط شهریور نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از «مقامات امنیتی و دولتی» آمریکا مدعی شد «بر اساس تازه‌ترین اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، طولانی شدن جنگ اوکراین، روسیه را به سمت خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی بیشتری از کره شمالی سوق داده است.»

پیش از این «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز این گزارش نیویورک‌تایمز را رد کرده بود. وی دراین‌باره در پاسخ به خبرنگاران گفت: من چیزی نشنیده‌ام و فکر می‌کنم این هم یک فیک‌نیوزِ دیگر باشد.