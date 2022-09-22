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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۴۹

لاوروف: جنگ اوکراین اجتناب‌ناپذیر بود

لاوروف: جنگ اوکراین اجتناب‌ناپذیر بود

وزیر خارجه روسیه گفت: آمریکا و غرب به مدت ۸ سال جنایت‌های اوکراین علیه روس‌تبارهای شرق این کشور را نادیده گرفتند و دولت اوکراین هم‌اکنون به یک دولت نازی و اقتدارگرا تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ در اوکراین گفت تصمیم برای آغاز «عملیات نظامی ویژه» اجتناب‌ناپذیر بود. ما اطلاعات و شواهد زیادی را ارائه دادیم که نشان می‌دهد اوکراین تهدیدهایی را علیه امنیت ملی روسیه آماده کرده بود. ما هیچ‌گاه این وضعیت را نمی‌پذیریم.

به گفته وزیر خارجه روسیه، «جنگ اوکراین از سال ۲۰۱۴ آغاز شد. رژیم کی‌یف در ۸ سال گذشته حملات شدیدی علیه روس‌تبارها و روس‌زبان‌ها در شرق اوکراین انجام داد. آمریکا و غرب در این ۸ سال تمام جنایت‌های دولت اوکراین را لاپوشانی کردند. ما ۸ سال منتظر اقدام بودیم و انتظار ما به پایان رسید. دولت اوکراین هم‌اکنون به یک دولت نازی و اقتدارگرا تبدیل شده است.».

وی همچنین درباره تصمیم مناطق شرقی اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی پیوستن به روسیه گفت: برگزاری همه‌پرسی در دونباس، زاپروژیا، و منطقه خرسون پاسخی به درخواست زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) است که به روس‌ها گفت از اوکراین خارج شوید.

همه‌پرسی پیوستن این مناطق به روسیه از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (یکم تا پنجم مهر) برگزار می‌شود.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوری‌های دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی‌زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسل‌کشی رژیم کی‌یِف بوده‌اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.

کد مطلب 5595625
محسن وفایی

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    نظرات

    • محمدرضاعباسی IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      اوکراین کشور بزرگی نیست به مرور زمان در میان دو قدرت غرب و شرق می سوزد. بهتر است زودتر دولت غرب گرای اوکراین سقوط کند و دولتی بی طرف شکل بگیرد.
    • خسرو IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      .. وبالطبع چشیدن عواقبش بسیار اجتناب ناپذیر تر

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