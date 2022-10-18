خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها-علیرضا نوری کجوریان: تاریخی‌ترین پروژه آزادراهی شمال و کشور موسوم به تهران- شمال در مازندران جای دارد، آزادراهی که حدود سه دهه قدمت دارد و هنوز به مقصد نرسیده است.

تعریف بزرگراه در مازندران با دیگر مناطق کشور متفاوت است و گاه در حد کنارگذرها و کمربندی‌های درون و برون شهری خلاصه می‌شود و فرجام آزادراه‌های آن نیز همچنان نامشخص است.

آزادراه تهران- شمال با طول بیش از ۲۰۰ کیلومتر شروع و پایان آن نیمه کاره زیربار ترافیک رفته و میانه‌های آن یا در دست اجرا و یا در حال مطالعه است و با روند کنونی سال‌های سال باید برای بهره برداری از آن روزگار سپری کرد.

از پروژه‌های بزرگراهی چه خبر؟

پروژه بزرگراه ساحلی خزر از گیلان تا امیرآباد بهشهر نیز همچنان در دست مطالعه است و قرار است این پروژه با عبور از مازندران به گرگان در گلستان وصل شود. طرح دیگر بزرگراهی که آن هم همچنان در حال مطالعه است، محور ساری - تاکام به سمت سمنان است و در نهایت به یزد و سپس از طریق اتوبان یزد به بندر عباس وصل می‌شود و قرار است با اجرای آن خزر را به خلیج فارس پیوند زند.

پروژه‌های بزرگراهی مازندران همچنان روی کاغذ بوده و طرح‌های آزادراهی نیمه کاره هستند و پروژه‌های ریلی استان نیز کامل نیستند.

ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای مازندران، محروم بودن از بزرگراه و ناتمام بودن طرح‌های آزادراهی و حجم بالای سفر به شمال، سبب شده تا جاده‌های تنگ و باریک استان در روزهای پایانی هفته و تعطیلات قفل شود و این وضعیت هم مهمانان و هم میزبانان را کلافه کرده است.

گلایه‌های اهالی مرزن آباد چالوس که در خط پایانی آزادراه تهران – شمال قرار دارند به دلیل ضعف زیرساخت‌ها است و در این میان حاشیه نشینان نیز در ترافیک سنگین جاده‌ها در خانه‌ها حبس می‌شوند و تاوان عقب ماندگی زیرساختی استان را می‌دهند.

حاشیه نشینانی که در ترافیک سنگین جاده‌ها در خانه‌ها حبس می‌شوند و تاوان عقب ماندگی زیرساختی استان را می‌دهند

«شمس الدین حسینی» نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس که بارها و بارها برای رفتن به پایتخت و یا بازگشت به حوزه نمایندگی پشت ترافیک چندین کیلومتری و سنگین محور کندوان مانده نیز بهتر از هر کسی می‌تواند ندای مظلومیت مازندرانی‌ها را در خانه ملت منعکس کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از روند کند و لاک پشتی ساخت آزادراه تهران- شمال، گفت: مسافران و مردم در تعطیلات ساعت‌ها پشت ترافیک معطل می‌شوند و این مسئله ضرورت شتاب بخشی به طرح‌های آزادراهی استان و تکمیل این پروژه ملی را الزامی می‌سازد.

وی با بیان اینکه محورهای موجود استان پاسخگوی حجم بالای سفرها نیست، از جمله پروژه‌های آزادراهی در دست مطالعه و اجرا را آزادراه غرب مازندران حدفاصل چالوس – رامسر ذکر کرد و گفت: اجرای این طرح که منتظر دریافت مصوبات دولت است باید شتاب بخشیده شود.

کنسرسیوم بانکی برای آزادراه غرب مازندران تشکیل شد

حسینی با عنوان اینکه کنسرسیومی از هفت بانک برای سرمایه گذاری در پروژه آزادراهی تشکیل شده است، افزود: متأسفانه در جاهایی آزادراه و بزرگراه کشیده شد که جمعیتی چندانی به آن سفر نمی‌کنند در حالی که سالانه میلیون‌ها مسافر روانه مازندران می‌شوند.

این نماینده مجلس با عنوان اینکه مردم و مسافران از ترافیک سنگین راه‌های استان به ویژه در محورهای کندوان و هراز به ستوه آمده‌اند، توسعه زیرساخت‌های راه را مطالبه اصلی مردم بیان کرد.

متناسب نبودن زیرساخت‌های جاده‌ای و حجم بالای سفرها سبب شده تا روزهای پایانی هفته، محدودیت‌های تردد و یکطرفه شدن در محورهای اصلی استان از جمله هراز و کندوان، سوادکوه و فیروزکوه اعمال شود و تبعات این محدودیت‌های اجباری ضربه‌های جبران ناپذیری به کسب و کار صنوف مختلف در استان وارد می‌کند.

محور هراز جاده ترانزیتی مازندران به شمار می‌رود که پروژه چهار بانده شدن آن همچنان به خط آخر نرسید و هرسال به سال دیگری موکول می‌شود و رانش‌های مکرر و سقوط سنگ‌های غول آسا و بهمن همواره رهگذاران این مسیر را تهدید می‌کند.

سه پروژه آزادراهی تعریف شده است

سید محمدنظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه ۱۱ درصد تردد کشور در مازندران انجام می‌شود و ۳.۵ برابر بیشتر از دیگر استان‌ها خدمات دهی می‌کنیم، ایجاد بزرگراه و آزادراه را راهکار اساسی برای برون رفت از بن بست ترافیکی در استان یاد کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح‌های آزادراهی مختلفی در استان در دست مطالعه قرار دارد، گفت: آزادراه ساری – قائمشهر، قائمشهر – آمل و چالوس – رامسر از جمله پروژه‌ها است.

نظری با عنوان اینکه پروژه آزادراه ساری – قائمشهر در حال تملک مسیر است، افزود: پروژه قائمشهر – آمل نیز در مرحله دریافت مجوزهای مربوطه بوده و برای پروژه غرب مازندران نیز سرمایه گذارانی جذب شده است.

وی با اظهار اینکه چهارخطه شدن محور هزار در دست اقدام است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۰ کیلومتر این مسیر چهار خطه شد و مابقی آن نیز در حال اقدام بوده و مهمترین مسئله تأمین منابع مالی به شمار می‌رود.

در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در مازندران وجود دارد که سه هزار کیلومتر آن کوهستانی و برفگیر است و درصد بالایی از ترددهای ارتباطی استان از طریق این محورهای کوهستانی و ترانزیتی از جمله هراز، کندوان، سوادکوه و کیاسر صورت می‌گیرد.

مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای زیرساخت‌های جاده‌ای

تردد بالای مسافر در تمامی فصل‌ها، جاده‌های درون و برون شهری مازندران را همواره با راه بندان مواجه کرده است و در این بین اجرای پروژه‌های اتوبان ساحلی و خط ریلی می‌تواند مازندران را از بن بست ترافیک رهایی بخشد. سید محمود حسینی پور استاندار مازندران آزادراه ساحلی را برای گذر از ترافیک و روان سازی خدمات مؤثر دانست و گفت: از همه سرمایه گذاران برای ورود به این بخش دعوت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه‌های زیرساختی از جمله راه مذاکره کرده‌ایم، افزود: همچنین طی یکسال اخیر بیش از ۱۴ سفیر به استان سفر کرده‌اند که حوزه‌های راه و آزادراه از جمله محورهای گفتگو بوده است.

استاندار مازندران وضعیت راه‌ها و جاده‌های استان را نامناسب دانست و گفت: پروژه خط ریل ساحلی و قطار سریع السیر نیز از دیگر طرح‌های مطالعاتی است و باید استان را از گره‌های کور ترافیک برهانیم.

وی نزدیکی استان به پایتخت و جاذبه‌های طبیعی را سبب سفر شمار زیادی از هموطنان دانست و گفت: تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای یک مطالبه مهم مردم استان به شمار می‌رود.

کشیده نشدن پروژه‌های بزرگراهی از یک سو، ناتمام ماندن طرح‌های آزادراهی، فاصله نزدیک با پایتخت، سفر جمعیت میلیونی، کمربندی‌های نیمه کاره و ناتمام، راه‌های روستایی فرسوده و غیراستاندارد همه و همه دست به دست هم داد تا زیرساخت‌های جاده‌ای مازندران ضعیف و نامناسب باشد و گلایه مردم و مسافران را در پی داشته است.