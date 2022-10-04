تشکیل پرونده قضایی برای بررسی فوت نیکا شاکرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی ضمن تسلیت به خانواده خانم شاکرمی، بیان کرد: در خصوص این موضوع پروندهای در دادسرای جرایم جنایی تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: دستور بررسی پرونده صادر و اقدامات لازم در این رابطه در حال انجام است.
دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی در دادسرای جرایم جنایی برای بررسی علت فوت نیکا شاکرمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی ضمن تسلیت به خانواده خانم شاکرمی، بیان کرد: در خصوص این موضوع پروندهای در دادسرای جرایم جنایی تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: دستور بررسی پرونده صادر و اقدامات لازم در این رابطه در حال انجام است.
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