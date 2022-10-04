تشکیل پرونده قضایی برای بررسی فوت نیکا شاکرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی ضمن تسلیت به خانواده خانم شاکرمی، بیان کرد: در خصوص این موضوع پرونده‌ای در دادسرای جرایم جنایی تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: دستور بررسی پرونده صادر و اقدامات لازم در این رابطه در حال انجام است.