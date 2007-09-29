آمریکا موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس دفاع موشکی آمریکا اعلام کرد که این موشک با موفقیت، هدف خود را رهگیری کرد .

به گفته مقامهای آژانس دفاع موشکی آمریکا، نتایج اولیه همانگونه بوده که قبلا طراحی شده بوده است.



شرکت بوئینگ نیز دربیانیه ای اعلام کرد: یک موشک رهگیر بالستیک قاره پیمای آمریکا در پایگاه نیروی هوایی " واندربرگ" کمی پس از ساعت یک و 15 دقیقه به وقت محلی پرتاب شد و موشک هدف را رهگیری کرد.



به گفته شرکت بوئینگ، کلاهک مورد نظر رهگیری و منهدم شد.



آژانس دفاعی آمریکا در نظر دارد تا 49 میلیون دلار را برای توسعه دفاعی موشکهای بالستیک خود اختصاص دهد.

پیش از این " ریک لنر" سخنگوی آژانس دفاع موشکی آمریکا در گفتگو با ریا نوستی خاطر نشان کرده بود: آمریکا در نظر دارد تا سه پرتاب آزمایشی رهگیرهای موشکی را تا پایان ماه سپتامبر به عنوان بخشی از برنامه دفاع موشکی خود انجام دهد.

آخرین آزمایش ناموفق رهگیر دوربرد آمریکا 25می (چهارم خرداد) انجام شد که طی آن راکتی از آلکاسکا پرتاب شد و پیش از آنکه موشک رهگیر بتواند از کالیفرنیا پرتاب شود؛ در اقیانوس آرام فرود آمد.

آمریکا از سال 2001 تا کنون 27 سیستم دفاع موشکی خود را با موفقیت انجام داده و هفت آزمایش آن نیز با شکست روبرو شده است.