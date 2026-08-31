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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

دیدار پزشکیان با نخست‌وزیر هند در حاشیه اجلاس سران شانگهای

دیدار پزشکیان با نخست‌وزیر هند در حاشیه اجلاس سران شانگهای

رئیس‌جمهور با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در نخستین بخش از سفر خود به قرقیزستان به‌منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و نشست شانگهای پلاس، با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و هند در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.

کد مطلب 6933045
محسن صمیمی

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