https://mehrnews.com/x3cWtL ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵ کد مطلب 6932801 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵ طبیعت زیبای روستای سرجو حومه شهر سراوان سراوان - روستای سرجو از توابع شهرستان سراوان دارای طبیعت بکر و زیبای گردشگری در بلوچستان است. دریافت 12 MB کد مطلب 6932801 کپی شد مطالب مرتبط هشدار پلیس فتا: کلاهبرداران با کد تایید در خریدهای قسطی نفوذ میکنند تداوم حماسه حضور مردم زابل پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام برچسبها سراوان طبیعت نخلستان
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