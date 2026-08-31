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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

طبیعت زیبای روستای سرجو حومه شهر سراوان

طبیعت زیبای روستای سرجو حومه شهر سراوان

سراوان - روستای سرجو از توابع شهرستان سراوان دارای طبیعت بکر و زیبای گردشگری در بلوچستان است.

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کد مطلب 6932801

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