گلچین: تمام ظرفیت هنری گلستان برای کنگره شهدای استان پای کار آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای استان و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت دلاورمردی‌های زنان و مردانی که برای ایران اسلامی تلاش کردند، وظیفه‌ای همگانی است و اگر امروز در آرامش و آسایش زندگی می‌کنیم، بخش مهمی از آن مرهون فداکاری شهداست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال میراث دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس ایران یک گنجینه ارزشمند فرهنگی است که باید از ظرفیت‌های آن برای تولید آثار فرهنگی و هنری و انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت به نسل‌های آینده استفاده کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به رویکرد دومین کنگره شهدای استان گفت: بر اساس تأکیدات رهبر شهید، قرار است این کنگره با رویکرد فرهنگی و هنری برگزار شود و صرفاً به بازخوانی گذشته محدود نباشد، بلکه مسیر شهدا را برای ترسیم افق آینده جامعه به نسل جدید معرفی کند.

گلچین ادامه داد: با وجود حوادث مختلفی که طی یک سال گذشته در کشور و استان رخ داد و تا حدودی بر روند برنامه‌ریزی کنگره تأثیر گذاشت، طی دو ماه اخیر همه مجموعه‌های مرتبط با جدیت پای کار آمده‌اند و اقدامات فرهنگی و هنری با سرعت بیشتری در حال انجام است.

وی با اشاره به مسئولیت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیته فرهنگی هنری کنگره اظهار کرد: در این کمیته تلاش کردیم از تجربه استان‌های دیگر استفاده کنیم و در عین حال تمام ظرفیت‌های فرهنگی و هنری گلستان را به میدان بیاوریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: تمام آثاری که برای دومین کنگره شهدای استان تولید می‌شود، با استفاده از ظرفیت هنرمندان گلستانی شکل می‌گیرد و به نوعی یک تولید کاملاً بومی و متعلق به استان است.

گلچین با بیان اینکه هدف باید فراتر از برگزاری یک رویداد استانی باشد، گفت: از هنرمندان استان خواسته‌ایم افق خود را تنها به کنگره شهدای گلستان محدود نکنند، بلکه به دنبال تولید آثاری باشند که قابلیت حضور و درخشش در کنگره‌های شهدای سایر استان‌ها را نیز داشته باشد.

وی از پیش‌بینی حدود ۲۱ برنامه در کمیته فرهنگی هنری دومین کنگره شهدای گلستان خبر داد و افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، تولید یک نمایش فاخر برای روز کنگره است که با حضور چند کارگردان و مشارکت هنرمندان استان در حال آماده‌سازی است و امیدواریم شاهد اجرای اثری در شأن شهدا باشیم.

گلچین ادامه داد: در حوزه سمفونی و موسیقی نیز اثری فاخر با مشارکت هنرمندان گلستانی در حال تولید است که برای نخستین‌بار چنین اثری در این سطح در استان تولید می‌شود و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

وی از اجرای نمایش‌های میدانی در سه شهرستان استان نیز خبر داد و گفت: تولید این آثار آغاز شده و تلاش می‌شود فضای فرهنگی کنگره در شهرستان‌های مختلف استان نیز جریان پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین به برگزاری جشنواره استانی با رویکرد ادبی اشاره کرد و گفت: فراخوان این جشنواره آماده شده و با دریافت آثار هنرمندان، زمینه برگزاری اختتامیه آن فراهم خواهد شد.

گلچین تولید مستندهایی درباره سرداران و شهدای استان با همکاری صدا و سیمای گلستان را از دیگر برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و افزود: این مستندها علاوه بر تولید، در حال پخش نیز هستند.

وی همچنین از بازسازی تصاویر شهدای استان با استفاده از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این طرح در کمیته فرهنگی هنری کنگره در حال اجراست و تولید سرود و نماهنگ‌های استانی با استفاده از ظرفیت هنرمندان و نوجوانان و جوانان گلستانی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان یکی دیگر از برنامه‌های این کنگره را تولید موشن‌گرافیک از شهدای شاخص استان عنوان کرد و افزود: تاکنون دو اثر آماده شده و مقرر است برای هر یک از ۱۰ شهرستان استان نیز آثاری با محوریت شهدای شاخص تولید و ارائه شود.

گلچین با اشاره به تولید قالیچه‌ای با عنوان «نقش وفاداری و حماسه؛ گره‌های ماندگار» اظهار کرد: این اثر به همت هنرمندان استان تولید شده و قرار است پس از برگزاری کنگره به آستان قدس رضوی اهدا و در آنجا نگهداری شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی‌شده برای دومین کنگره شهدای گلستان با این هدف دنبال می‌شود که یاد و نام شهدا از یک برنامه مقطعی فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی ماندگار در استان تبدیل شود.