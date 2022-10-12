جادوی نانو؛ از اتاق عمل تامعدن

خبرگزاری مهر-گروه دانش و فناوری، میترا سعیدی کیا؛ تا یکی دو دهه گذشته فناوری نانو، تکنولوژی جدیدی محسوب میشد و برای عموم جامعه کمتر شناخته شده بود اما اکنون این تکنولوژی با ورود به عرصههای عمومیتر و تولید محصولات ملموس و کاربردی برای اقشار مختلف جامعه به تمامی گرایشهای علمی راه یافته و محصولات زیادی به واسطه آن تولید شده است به گونهای که سطوح مختلف جامعه به واسطه محصولات نانویی با این تکولوژی آشنا شده اند.
محققان ایرانی هم از این قاعده مستثنی نبوده اند و مشاهدات آماری نشان میدهد که مسیرهای مختلفی توسط پژوهشگران و فناوران کشور طی شده که ایران رتبه اول در میان کشورهای منطقه و اسلامی و رتبه چهارم نانو را در دنیا از نظر علمی و تولید محصولات به خود اختصاص داده است.
چنین رتبهای بیانگر این است که همواره محققانمان در صدد بوده اند که جایگاه این فناوری در کشور را ارتقا دهند. این اقدام با راه اندازی شرکت دانش بنیان، تولید محصول نانو، صادرات آن و … تداوم دارد و در حال حاضر هم ۱۲۰۲ محصول نانویی در بیش از ۱۸ حوزه صنعتی توسط ۳۲۵ شرکت دانش بنیان فعال در عرصه نانو و مبتنی بر تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار میشوند. این شرکتها توانسته اند در سال ۱۴۰۰، ۱۸۷.۹۶۳ میلیارد ریال فروش داشته باشند.
نمودار محصولات نانو ساخت ایران و توسعه بازار نانو
رشد تولید محصولات نانو طی این سالها علاوه بر مصرف در داخل کشور منجر به صادرات به ۴۵ کشور دنیا نیز شده است اما همزمان با روند صعودی تولید و فروش محصولات نانویی، تحقیقات هم برای تولیدات بیشتر ادامه دارد به طوریکه این محصولات جدید هر ساله طی نمایشگاهی عرضه میشوند. در آخرین نمایشگاه ایران نانو نیز که به تازگی برگزار شد تازهترین دستاوردهای نانویی برای ایرانیها و خارجیها ارائه شدند. این محصولات در حوزههای مختلف ارایشی، بهداشتی، پزشکی، صنعتی و… بودند.
در این دوره از نمایشگاه، ۱۰۰ نمونه محصول اولیه تأیید شده ستاد توسعه فناوری نانو، معرفی شدند. همچنین از ۳۲۵ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه نانو نزدیک به ۲۰۰ شرکت محصولات خود را در معرض نمایش قرار دادند. از مهمترین اتفاقاتی که در پی معرفی محصولات نانویی در نمایشگاه رخ داد، انعقاد چندین قرارداد بود که بین شرکتهای دانش بنیان و صنعت منعقد شد. این قراردادها در حوزههای انرژی، رنگ و رزین، پلیمر، آب، آلودگی هوا، عایقهای صنعتی و لاستیکهای صنعتی بودند.
«کیتهای تشخیص سریع آلودگیهای شیر»، «محصولات تمیزکننده و محافظ خانگی و خودرو»، «نگه دارندههای مواد غذایی، میوه و سبزیجات»، «انواع سنسورهای تردد شمار و شمارنده تپش قلب»، «محصولات مراقبتی پوست»، «مکملهای مولتی ویتامین»، «تولید بتاکاروتن مایع از ضایعات هویچ»، «تولید انواع کرمهای پوستی گیاهی با فناوری نانو»، «انواع لباسهای نانو» از جمله حوزههایی به شمار می آیند که فناوری نانو به تازگی در آنها نفوذ پیدا کرده است.
در گزارش پیش رو برخی دستاوردهای جدید نانویی که حاصل تلاش محققان کشور بوده و در آخرین نمایشگاه ایران نانو عرضه شده را معرفی کنیم. این محصولات تحت نظر ستاد توسعه فناوری نانو ارائه شده اند و دارای مجوزهای نانومقیاس نیز هستند.
بندآورنده خونریزی جراحیهای داخلی و درمان کننده التهاب روده
از آنجایی که جلوگیری از خونریزی در جراحیهای داخلی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تولید محصولی که آسیبی به بیمار وارد نکند مهم است، محققان یک شرکت دانش بنیان با بکارگیری فناوری نانو توانسته اند بندآورنده ای را تولید کنند که شفاف و ژله ای بوده و علاوه بر ترمیم بافت به جلوگیری از خونریزی کمک میکند.
منصوره سیدکریمی مجری طرح بندآورنده خون در جراحیهای داخلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این طرح بندآورنده نانوپپتیدی زیست سازگاری تولید شده است که علاوه بر سرعت بالای توقف خونریزی، بصورت داربستی برای رشد و تکثیر سلولها عمل کرده و موجب ترمیم بافت نیز میشود.
وی گفت: اگر بعد از عمل جراحی، اندامها و بافتها به یکدیگر بچسبند، عملکرد طبیعی مختل شده و منجر به جراحی مجدد برای جداسازی بافتها خواهد شد از این رو استفاده از یک موادی که بتواند مانع خونریزی و چسبندگی بافتها شود ضروری به نظر میرسید. این محصول همچنین نقش ضدچسبندگی در جراحیهای مختلف را دارد؛ دوسال گذشته موفق به تولید این پپتیدها شدیم اما توانستیم با توسعه آن طی این مدت، امکان استفاده در جراحیهای مختلف را فراهم سازیم.
این محقق با بیان اینکه کشورهای اروپایی و امریکایی از این مواد استفاده میکنند، گفت: ما توانستیم این ماده را با فناوری نانو و سنتز پپتید ایرانی به تولید برسانیم.
سیدکریمی با بیان اینکه در این ماده حلالیت و پایداری پپتید به حد مطلوب رسیده است، گفت: این بندآورنده علاوه بر ترمیم زخمها برای خونریزیهای داخلی، جراحیهای کبدی، مجاری گوارشی و صفراوی که نمیتوان ازانواع بندآورنده های پودری و چسبنده استفاده کرد، بهره برد.
این محقق عرصه نانو با بیان اینکه مایع پپتیدی بکاربرده شده در بنداورنده نانویی به محض استفاده، جریان پیدا میکند و در تماس با خون ژلی تشکیل میشود که مانع از خونریزی خواهد شد، گفت: این مایع نانویی برخلاف بندآورنده های دیگر از عود مجدد خونریزی جلوگیری میکند.
وی با اشاره به دیگر مزیت استفاده از این بندآورنده خونریزی نانویی گفت: بیماری التهاب روده یکی از بیماریهای مزمن است که درمانپذیر نیست و در آمریکا و اروپا از چنین بندآورنده هایی استفاده میکنند از انجایی که نمونههای خارجی در کشور ما وجود ندارد این مایع میتواند برای درمان این بیماری مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این پپتید بدست آمده دارای خصلت خودآرایی است، گفت: این ژل زیست سازگار قابلیت ترمیم بافت هم دارد و در جراحی گوش، حلق و بینی، مجاری سینوسی، غدد درون ریز گردن، جراحی زنان زایمان، زیبایی و جلوگیری از هماتوم در زیر پوست در جراحی زیبایی مورد استفاده قرار میگیرد.
این محقق با تاکید بر اینکه قیمت این نمونه ایرانی نسبت به نمونه خارجی پایینتر است، گفت: این مایع میتواند با پانسمان ترکیب شود و مورد استفاده قرار بگیرد.
سیدکریمی درخصوص بازار این بندآورنده خونریزی نانویی گفت: کشورهای همسایه و کشورهای درگیر جنگ عراق، افغانستان و … میتوانند مخاطبان این محصول نانویی باشند.
تولید ویتامینهای نانویی
گروهی از محققان کشور نیز توانسته اند با تکیه بر تحقیقات، نانومکمل های مختلف را با فناوری نانو و گیاهان دارویی به تولید برسانند. این پژوهشگران فرآیند تولید نیمه صنعتی نانو مکمل لیپوزومی حاوی ویتامینهای (D۳، Eو omega۳) به همراه طعم دهنده اسانس گیاه دارویی (نعناع فلفلی) را در حجم نیمه صنعتی با اثر محافظتی، مکملی، تقویتی و ترمیم کننده تولید کردند.
این محصول که در نمایشگاه ایران نانو عرضه شد، در اندازه ذرات حدود ۱۰۰ نانومتر با استفاده از دستگاه نانو هموژنایزر راکتور اولتراسونیک به صورت همزمان تولید شده است. «افزایش جذب و اثرگذاری مکمل مولتی ویتامین نسبت به فرم غیرنانویی»، «کاهش فراریت و افزایش پایداری و جذب اسانس گیاهان دارویی»، «استفاده همزمان چند ویتامین و اسانس نعناع فلفلی در نانو لیپوزوم»، «امکان بکارگیری دانش فنی کسب شده در تولید نیمه صنعتی نانو لیپوزوم برای ساخت سایر نانو داروها و نانو مکملها» از ویژگیهای این محصول به شمار میروند.
این نانو مکمل لیپوزومی حاوی مولتی ویتامین با اسانس نعناع فلفلی به صورت سطحی برای بهبود پوست گوارش و سیستم ایمنی، غنی سازی و بهبود طعم محصولات صنایع غذایی با افزایش پایداری و اثر بخشی و حذف بوی نامطبوع (امگا ۳)، به عنوان نگهدارنده طبیعی آهسته رهش در محصولات صنایع غذایی، بهبود دهنده طعم محصولات غذایی با رهایش مسمتر اسانس، و همچنین به عنوان معطر کننده آهسته رهش با پایداری بالا در عطر میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
مکملهای غذایی و دارویی پایه گیاهی به فرم آزاد (غیرکپسولی) دارای معایب مختلفی هستند که فرم کپسولی (نانو لیپوزوم) آن فاقد این معایب است. نانو سامانه کپسولی حاوی ویتامینها و مواد موثره گیاهی در این محصول تولید شده توسط محققان کشور، دارای قابلیت زیست تخریب پذیری و مزیتهای رقابتی بالا نسبت به ترکیبات ویتامین و ماده موثره گیاهی آزاد است. افزایش ایمنی مواد موثره گیاهی، کاهش دوز داروی گیاهی و ویتامینها، افزایش اثرگذاری و فعالیت دارویی گیاهی و ویتامینها، زمان مصرف کوتاهتر از دیگر مزیتهای این محصول نانویی تولید شده توسط محققان کشور به شمار میرود.
نتایج آنالیز GC mass نشان داده است، اسانس طبیعی استخراج شده در این طرح که در تولید نانو مکمل لیپوزومی استفاده شده است با ۳۶ ترکیب و درصد منتول ۳۴ درصد دارای کیفیت بالاتری نسبت به سایر نمونههای داخلی و خارجی بررسی بوده است.
ساخت متههای حفاری نانو
از دیگر محصولات کمیابی که در عرصه نانو توانسته به تولید برسد مته های حفاری است. کاربرد این تکنولوژی باعث شده کارایی این سیستم افزایش یابد. این محصول هم یکی از نمونههای جدید و مهم تولید شده در عرصه نانو است که در نمایشگاه ایران نانو نیز عرضه شد.
محمدرضا نعمت اللهی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده مته های حفاری نانویی به خبرنگار مهر گفت: ما موفق شدیم با استفاده از تکنولوژی نانو، مته های حفاری با عملکرد بالا را به تولید برسانیم. این متهها که از فناوری نانو در ساخت آن استفاده شده نمونه داخلی و خارجی ندارند و میتوان از آنها در صنایع حفاری، معدن، نفت و گاز تونل سازی، مترو، صنعت آب و حفاری برای استحصال آب استفاده کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون از مته های حفاری وارداتی در کشور استفاده می شده، گفت: معمولاً این متهها تکنولوژی ساخت پیچیدهای دارند و تاکنون هم از فناوری نانو در ساخت آن استفاده نشده بود که توانستیم از این فناوری بهره ببریم و از خروج میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری کنیم. همچنین در این شرکت دانش بنیان میتوانیم ۷۰ درصد نیاز کشور را برطرف سازیم.
برای حفاری هر ۵۰۰ متر یک مته لازم است که با کاربرد فناوری نانو این میزان کمتر میشود و تعداد حفاری با یک مته بالاتر میرود؛ عملکرد حفاری با این مته های نانویی به میزان ۲۵ درصد افزایش مییابد و این صرفه جویی در متهها نیز از سوی دیگر ارزآوری برای کشور دارد.
وی گفت: فناوری نانو در قسمت بیتهای نانو هاردمتال این متهها بکار گرفته شده و دانش فنی ساخت آن توسط محققان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها بدست امده است. در واقع فناوری نانو به مته های حفاری چرخشی سه مخروطه با بیتهای نانو هاردمتال، استحکامی بخشیده که میتوان بیشتر از یک مته معمولی از آن بهره برد.
رنگ موی نانو بدون ایجاد آلرژی
یکی از محصولاتی که در زمینه نانو توسط محققان کشور و پس از آزمایشات فراوان به تولید رسیده رنگ موی نانو است. این محصول فاقد مواد مضر رایج در رنگ موهای طبیعی مانند «پارافنیلن دی آمین» و «آمونیاک» است و باعث درخشندگی، براقی مو و بهبود سطح مو میشود. بکارگیری نانوتکنولوژی در تولید این رنگ مو باعث میشود آسیبهای موجود بر روی سطح مو را برطرف کند.
زهره بلوچی فارغ التحصیل ارشد دانشگاه سهند تبریز در رشته پلیمر گرایش رنگ به خبرنگار مهر درباره این محصول جدید نانویی گفت: ما موفق شدیم با پلیمری که بر پایه نانوساختار بدست آوردیم رنگ مو های طبیعی تولید کنیم.
وی با بیان اینکه این رنگ موی طبیعی نانو شامل دو بخش پودر و محلول میشود، خاطر نشان کرد: این رنگ مو به دلیل وجود مواد طبیعی با بدن انسان و محیط زیست سازگار بوده و بر خلاف رنگ موهای تجاری موجود در بازار ایجاد آلرژی و سرطان نمیکند. ماندگاری بالاتر نسبت به رنگ موهای تجاری موجود در بازار از ویژگیهای دیگر این نوع رنگ مو به شمار میرود. این رنگ مو در طیفهای رنگی متنوع از تیره تا روشنترین رنگها قابلیت عرضه به بازار دارند ضمن اینکه نسبت به نمونههای تجاری ماندگاری بیشتری خواهند داشت. برای استفاده از این رنگ مو نیازی نیست از اکسیدان استفاده شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتی که داشتیم نمونه داخلی و خارجی این محصول وجود ندارد، گفت: این محصول صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به نمونههای مشابه تجاری شده دارد و ۱۰-۲۰ درصد ارزانتر است.
تولید دئودورانتهای طبیعی بدون آسیب به بدن
بین دو تا ۴ میلیون غده عرق در بدن وجود دارد. بیشتر این غدد از نوع «آکرین» هستند که در تعداد بالا در کف پا، کف دست، پیشانی، گونهها و زیر بغل وجود دارند. این غدد یک مایع شفاف و بدون بو را ترشح میکنند. زمانی که این مایع تبخیر میشود دمای بدن کاهش مییابد. نوع دیگر غدد تعریق «آپوکرین» نام دارد. این غدد در برخی نواحی محدود مانند زیر بغل قرار گرفته و یک مایع نسبتاً غلیظی را تولید میکند. ترشح این غدد در مجاورت برخی باکتریهای سطح پوست مسئول بوی عرق هستند.
نمکهای آلومینیوم یکی از ترکیبات موجود در بیشتر محصولات ضد تعریق برای کنترل تعریق هستند که به دلیل اثرات احتمالی سرطان زایی فرمولاکسیون دئودورانت ها در حال حذف شدن هستند.
از این رو محققان یک شرکت دانش بنیان دئودورانتی با فناوری نانو و استفاده از مواد طبیعی تولید کرده اند که به منظور جلوگیری از ایجاد بوی نامناسب مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول از پلیمر طبیعی و زیرسازگار کیتوسان استفاده شده که دارای خاصیت ضد باکتری بوده و با پوست بدن سازگار است.
در این محصول از نمکهای آلومینیوم از کیتوسان که عامل ضد میکروبی قوی و طبیعی است استفاده شده و از رشد باکتریهای مولد بوی نامطبوع جلوگیری میکند. یکی از ویژگیهای این محصول عدم استفاده از ترکیبات آلومینیوم و پارابن است. این محصول نانو اکنون به بازار رسیده و مورد مصرف قرار گرفته است.
کیت هوشمند جادویی برای افزایش تمرکز کودکان بیش فعال
یکی دیگر از محصولات تولید شده توسط استارت آپ ایرانی کیت هوشمند جادویی است که با هدف سرگرمی و جایگزین اسلایم های خارجی به تولید رسیده است.
این محصول سرگرم کننده از محفظهای شیشهای ساخته شده که درون آن سیالی جاری است که در حضور میدان مغناطیسی در نزدیکی این محفظه شیشهای، اَشکال جالبی را ترسیم میکند. فروسیال یا فروفلونیدشاره ای است که در حضور یک میدان مغناطیسی به شدت مغناطیده میشود. فروسیال مخلوطی کلونیدی، متشکل از ذرات فرومغناطیسی در ابعاد نانو است. زمانی که این مایع در میدان مغناطیسی قوی قرار میگیرد ذرات فرومغناطیسی لختههای بزرگی را تشکیل میدهد و به این صورت میتوان ذرات فرومغناطیسی بزرگ را از مخلوط کلونیدی همگی جدا کرد. با استفاده از این سیال کیتهای مختلف ساخته شده است که در طرحهای مختلف تولید و طراحی شده است.
هدف از ساخت این محصول در ابتدا کمک به افزایش تمرکز و دقت و همینطور کاهش استرس بوده است. مخصوصاً برای کودکان بیش فعال بسیار مفید است. این وسیله سرگرمی از دسته اسباب بازیهای رومیزی بوده، به راحتی قبال حمل و نقل است و تقریباً در هر جایی میتواند موجب سرگرمی افراد با سنین مختلف باشد. این اسباب بازی و ابزار سرگرمی پیشرفته، به کاهش اضطراب بزرگسالان کمک میکند و نقش شگرفی در رهایی از استرس دارد.
تولید پانسمانهای نانویی جذبی
یکی دیگر از محصولات نانویی که در نمایشگاه نانو عرضه شد پانسمانهای نانو بود. این پانسمانها خاصیت آنتی باکتریالی دارند به دلیل اینکه ژله ای شفاف هستند امکان بررسی وضعیت زخم طی مدت زمان بهبودی را نشان میدهد.
المیرا ستاری نماینده یک شرکت دانش بنیان درباره محصولی که با فناوری نانو به تولید رسانده و یک سال است وارد بازار شده به خبرنگار مهر گفت: محققان این شرکت موفق شدند با استفاده از بایوپلیمرها و استفاده از فناوری نانو، پانسمانهایی را به تولید برسانند که ساختار داربستی دارد و محل زخم را عاری از باکتری کند.
به گفته وی، از این پانسمانهای شفاف میتوان برای درمان زخمهای دیابت، زخم بستر، سوختگی، زخمهای تونلی و… استفاده کرد. به دلیل اینکه این پانسمان شفاف است نیاز به باز کردن زخم نیست و روند بهبودی مشخص است.
وی خاطر نشان کرد: این پچ های زخم جذبی هستند و میتوانیم از آنها برای استخوان و تاندونها هم استفاده کنیم.
منسوج ضد ویروس
بسیاری از دستاوردهای محققان عرصه نانو در حوزههایی هستند که مردم میتوانند از آنها به صورت مستقیم بهره ببرند. یکی از این صنایع، نساجی است. در همین راستا یکی از محصولات تولید شده توسط دانش بنیانهای ایرانی، منسوجات بافته شده ضد میکروب و ویرس هستند. این نوع از منسوجات که میتواند بیش از ۹۹.۹ درصد ویروس و میکروب را غیر فعال کند با استاندارد n-SARS-COV۲ (استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۸۳۶) به تولید رسیده است.
این دسته از منسوجات به نانوپوشش هایی آغشته شده است که میتواند در استفادههای مکرر روزانه به تولید برسد. نوآوری این منسوج در از بین بردن همزمان ویروس کووید و سایر میکروارگانیسم های خطرناک است. بر اساس اعلام گروه تولید کننده این محصول، قیمت منسوج ایرانی ضد ویروس ۵۰ درصد ارزانتر نسبت به افزودنیهای بر پایه نانو نقره است. این محصول دوستدار محیط زیست بوده و گواهی نانو مقیاس خود را اخذ کرده است.
از این منسوج میتوان در پوشاک، ماسکها و تجهیزات حفاظت فردی ضد ویروس، فیلترهای هوا و آب ضد میکروب بهره برد.
خونریزی استخوانی با نانوذرات طلا کنترل میشود
از دیگر محصولاتی که در حال اخذ مجوزهای پایانی برای ورود به بازار بود، بندآورنده خونریزی در استخوان هاست. کیهان مهدیزاده مسئول بخش تولید یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سیزدهمیننمایشگاه ایراننانو اظهار کرد: محققان بخش تحقیق و توسعه این شرکت موفق شدند با ساخت پپتیدی خاص در کنار استفاده از نانوذرات طلا، پانسمان بنداورنده خونریزی استخوان را به تولید برسانند.
وی با بیان اینکه خونریزی استخوانی حین عملهای جراحی جمجمه، ارتوپد، قلب باز و شکافته شدن قفسه سینه اتفاق میافتد، گفت: برشهای استخوانی با خونریزیهایی همراه است که نیاز است در کمترین زمان ممکن این خونریزی قطع شود؛ پانسمانهای تولید شده با فناوری نانو در این شرکت در ۲۰_۳۰ ثانیه باعث انعقاد خون میشود.
مسئول تولید این شرکت دانش بنیان تولید کننده پانسمان نانویی با بیان اینکه در حال حاضر از پانسمانهای موم مانند وارداتی به عنوان بندآورنده خون استخوان مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: گاهاً این مومها به علت تخلخلهای استخوانی در محل برش باقی میماند و این باعث عفونت و التهاب خواهد شد ضمناینکه خونریزی در مدت کوتاهی قطع نمیشود.
مهدیزاده افزود: استفاده از این پانسمانهای نانویی به علت استفاده از نانوذرات طلا و پپتیدهای خاص به استخوان جذب نمیشود و عفونت و التهابی در ناحیه جراحی شده به وجود نمیآید.
به گفته مسئول تولید شرکت دانش بنیانتولید کننده پانسمانهای نانو، مواد استفاده شده در تولید این پانسمان زیست سازگار است و به راحتی از محل جراحی برداشته نمیشود بدون اینکه مقداری از آن روی استخوان باقی بماند.
وی عنوان کرد: نانوذرات پپتیدی به صورت نانوفایور، بستری را فراهم میکند که گلبول قرمز و پلاکتها به آن وصل شوند و بحث انعقاد خون و جلوگیری از خونریزی انجام گیرد. در حال حاضر فاز پایانی کارآزمایی بالینی این پانسمان طی شده است و تا چندماه اینده به تولید انبوه و بازار میرسد.
مسئول تولید این شرکت دانش بنیان تولید کننده پانسمان نانویی گفت: با توجه به اینکه اینپانسمان ها در راستای انعقاد خون طراحی شده میتواند در جراحیهای استخوانی مورد استفاده قرار بگیرد و این شرکت امکانتامیننیاز کشور را از این منظر دارد.
وقتی نانو به رشد ۳۰ درصدی صیفی جات کمک میکند
همچنین در نمایشگاه ایران نانو محصولی به نمایش گذاشته شده بود که برای گیاهان زینتی و غیر زینتی، صیفی جات و… مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول کود تولید شده از جلبک بود که همزمان از دو فناوری نانو و بایو توسط یک زیست شناس دریایی در تولید آن استفاده شده بود.
اثر استفاده از این کود ارگانیک این است که شیمیایی نبوده و میتواند سرعت رشد گیاه را افزایش دهد. بکارگیری این کود جلبکی ارگانیک، در صیفی جات باعث افزایش ۳۰ درصدی محصول میشود. از آنجایی که این صنعت سبز است و آلودگی برای محیط زیست ندارد خروجی پساب آن میتواند سازگار با محیط زیست باشد ضمن اینکه به اصلاح بافت خاک گیاه کمک میکند.
این محصول با مواد و دستگاههای ایرانی به تولید رسیده و مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خوبی هم داشته است.
جذب بهتر آهن در بدن
آهن نانو لیپوزومال، «فریک پیروفسفات» پوشیده شده در یک غشای فسفولیپیدی است که جذب بالا و عوارض گوارشی کمتری دارد. لپیوزوم ها یک ساختار کروی دو لایهای فسفولیپیدی مشابه غشای سلولی انسانها هستند که با محصور کردن داروها درونشان، آنها را به نقاط مختلف بدن انتقال میدهند. سیستم انتقال داروها به کمک لپیوزوم ها نقش مهمی در بهبود اثرات درمانی دارد و همچنین سمیت دارو را کاهش داده و ایمنی و اثربخشی آن را افزایش میدهد.
این محصول جدیدی است که محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید آن در دو شکل دارویی قطره و کپسول شده اند.
محفظه نانولیپوزومی این محصول به آهن اجازه میدهد که از محیط اسیدی معده عبور کرده و بدون تخریب یا غیر فعال شدن در روده جذب شود. میکرونیزاسیون سایر ذرات را کاهش میدهد بنابراین با افزایش انحلال، زیست دسترسی افزایش یافته، جذب بهتر شده و آسیب اکسیداتیو و عوارض جانبی نیز به حداقل میرسد.
دو لایه لیپیدی لیپوزومال به مولکول، پایداری بالایی داده و باعث میشود که محتویات آن به آرامی آزاد شود. آزاد شدن تدریجی به جذب بهتر آهن کمک میکند. به علاوه این ساختار از تماس مستقیم آهن با موکوس رودهای جلوگیری کرده و تحمل پذیری آن را افزایش میدهد.
مجموعه این عوامل در مکمل سیدرولیپ منجر به افزایش جذب و کاهش عوارض گوارشی شده و فاقد طعم بد فلزی و خاصیت تغییر رنگ و سیاه کردن دندانها میشود.
قالب کپسولی این محصول علاوه بر آهن لیپوزومال حاوی ویتامین C و ویتامین B۱۲ نیز هست. ویتامین C در متابولیسم پروتئینها نقش دارد. این ویتامین علاوه بر عملکردهای بیوسنتز و آنتی اکسیدانی، نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد و به جذب آهن کمک میکند. ویتامین B۱۲ به عنوان کوفاکتور آنزیمهای مهم در بدن برای تکامل و عملکرد صحیح سیستم عصبی مرکزی، تشکیل گلبولهای قرمز سالم، ساخت DNA و جلوگیری از ایجاد کم خونی مگالوبلاستیک در افراد ضروری است.
همچنین قالب قطره این محصول نانو، با دارا بودن اسانس وانیل، طعم بسیار دلنشین و خوشایند برای کودکان داشته و از این رو محبوبیت بسیار بالایی در کودکان و نوزادان دارد. این مکمل جایگزین مناسبی برای افرادی که به مکملهای خوراکی یا تزریقی آهن نیاز دارند و یا افرادی که آهن را به خوبی جذب نمیکنند خواهد بود.
تولید باتریهای گرافنی ارزان
ماده گرافن یکی از ساختارهای کربن است که به شکل شش ضلعی لانه زنبوری است. این گرافن ها به دلیل دارا بودن خصوصیات بی نظیر به عنوان ماده معجزه آسای قرن ۲۱ نامگذاری شده اند. در همین راستا یک شرکت دانش بنیان توانست با فناوری نانو و تغییر ساختار گرافن ها باتریهای گرافنی برای ذخیره انرژی را به تولید برسانند.
از این باتریها میتوان در سیستمهای ذخیره انرژی برای ساختمانها و تأمین کنندههای انرژی پاک بهره برد. این باتریها در مقابل باتریهای لیتیومی تا ۷۰ درصد ارزانتر هستند.
با توجه به اینکه بیشترین سهم فروش باتری در دنیا مربوط به باتریهای اسیدی و لیتیومی است این باتریهای گرافنی میتواند جایگزین مناسبی برای آنها باشد زیرا زیست سازگار بوده و ازمزایای زیادی برخوردار است.
باتریهای گرافنی تهیه شده از فناوری نانو قابل اشتعال نیستند و تولید انبوه آن به صرفه است. بر اساس اظهار تولیدکنندگان این باتریهای گرافنی نانویی ایرانی، بازار باتریهای لیتیومی در دنیا به مقدار ۳۶.۹۰ میلیارد دلار بوده که امسال به ۴۴.۴۹ میلیارد دلار سیده است لذا پیش بینی میشود این بازار در سال ۲۰۲۸ به ۱۹۳.۱۳ میلیارد دلار برسد. درصورتیکه ایران ۵ درصد این بازار را در دست بگیرد میتواند ارزآوری زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
در پایان...
همانطور که بر اساس نمودارهای مقایسهای پیشرفت نانوی ایران میتوان افزایش تعداد محصولات، میزان فروش و صادرات را دید میتوان نتیجه گرفت که کشور، در بخش توسعه علمی و فناوری نانو متوقف نشده و در تلاش است فناوری را به محصولات قابل لمس و خدمات تبدیل کند.
نمودار بازار نانو در سال ۱۳۹۹
نمودار بازار نانو در سال ۱۴۰۰
آنطور که پیداست قابلیت رقابت پذیری محصولات نانو از نظر کیفیت و قیمت ارتقا داده شده به طوری که اقتصاد و فروش محصولات نانوی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ پیشرفت چشمگیری داشته است. بنابراین میتوان چنین پیش بینی کرد که رشد محصولات نانو به طرز محسوسی در حال ارتقا هستند. با توجه به اینکه صادرات در عرصه نانو نیز رو به ازدیاد است میتوان نتیجه گرفت که کیفیت محصولات ایرانی در این حوزه تکنولوژی بر اساس استانداردهای بین المللی رو به افزایش است.
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