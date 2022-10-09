عرضه ۹۵۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۷ امروز (یکشنبه ۱۷ مهرماه) معادل ۹۵۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۸۸ میلیون دلار بوده است.

گفتنی است، مجموع معاملات روز گذشته در سامانه نیما معادل ۱۸۳ میلیون یورو بود.

همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۷ امروز ۱۰٫۵۴ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۱۷ تومان و ۷۵۱ هزار و ۶۰۰ یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۶۳۱ تومان به‌صورت توافقی معامله انجام شد.

بانک مرکزی از روز ۲۳ شهریورماه سال جاری و بنا به دستور رئیس کل این بانک نسبت به انتشار جزئیات معاملات انجام شده در بازارهای حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می‌کند.