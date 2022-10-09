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۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۵

عکس یادگاری پرتغالی ها با ملی پوشان؛

سرمربی استقلال در اردوی تیم ملی ایران حاضر شد

سرمربی استقلال در اردوی تیم ملی ایران حاضر شد

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در تمرین عصر امروز تیم ملی ایران حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز به تمرین خود زیر نظر کارلوس کی‌روش ادامه دادند.

* این تمرین از ساعت ۱۷ آغاز شد و بازیکنان در بخش‌های مختلف و متنوع تمرین امروز شرکت کردند.

* تاکید اصلی تمرین امروز بر انجام اتخاذ تصمیمات سریع و صحیح در زمان بازی تحت فشار، پاسکاری تک ضرب با حفظ بالاترین درجه از تمرکز بود.

* کی‌روش در حین تمرین به بازیکنان گفت: «فراموش نکنید که در تمرینات تک تک اشتباهات می‌توانند فرصتی برای یادگیری باشند.» او پس از این جمله، اشتباه‌های رخ داده را به بازیکنان متذکر شد و نکات اصلاحی را به آنها گفت.

* ساپینتو، سرمربی استقلال نیز امروز با حضور در مجموعه تمرینی پک ضمن دیدار و گفت‌وگو با سرمربی تیم ملی، تمرین ملی‌پوشان را تماشا کرد.

* کی‌روش در ابتدا، توضیحاتی را درباره بخش‌های مختلف پک به ساپینتو ارائه داد و سپس این دو برای دقایقی با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

* در پایان تمرین نیز بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی نیز با ساپینتو خوش و بش کردند.

کد مطلب 5605651

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