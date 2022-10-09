سرمربی استقلال در اردوی تیم ملی ایران حاضر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز به تمرین خود زیر نظر کارلوس کیروش ادامه دادند.
* این تمرین از ساعت ۱۷ آغاز شد و بازیکنان در بخشهای مختلف و متنوع تمرین امروز شرکت کردند.
* تاکید اصلی تمرین امروز بر انجام اتخاذ تصمیمات سریع و صحیح در زمان بازی تحت فشار، پاسکاری تک ضرب با حفظ بالاترین درجه از تمرکز بود.
* کیروش در حین تمرین به بازیکنان گفت: «فراموش نکنید که در تمرینات تک تک اشتباهات میتوانند فرصتی برای یادگیری باشند.» او پس از این جمله، اشتباههای رخ داده را به بازیکنان متذکر شد و نکات اصلاحی را به آنها گفت.
* ساپینتو، سرمربی استقلال نیز امروز با حضور در مجموعه تمرینی پک ضمن دیدار و گفتوگو با سرمربی تیم ملی، تمرین ملیپوشان را تماشا کرد.
* کیروش در ابتدا، توضیحاتی را درباره بخشهای مختلف پک به ساپینتو ارائه داد و سپس این دو برای دقایقی با یکدیگر به گفتوگو پرداختند.
* در پایان تمرین نیز بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی نیز با ساپینتو خوش و بش کردند.
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