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۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۶

مهر منتشر می‌کند؛

رفتار جالب ماموران یگان ویژه با کودکی که از آنها ترسیده است+فیلم

رفتار جالب ماموران یگان ویژه با کودکی که از آنها ترسیده است+فیلم

ماموران یگان ویژه، کودکی که از آنها ترسیده است را سوار بر موتور می‌کنند و برای او بستنی می‌خرند تا ترس و استرس کودک کم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که به دلیل تجمع‌های اغتشاشگران در شهر، مأموران یگان ویژه چه آنهایی که موتورسیکلت سواران و چه آنهایی که با خودرو در شهر تردد می‌کنند در برخی از معابر و چهارراه‌ها به جهت تأمین نظم و امنیت استقرار دارند.

در این میان هستند برخی از کودکان که با دیدن چهره‌های پلیسی که سرتاپا ها لباس تیره پوشیده است و نقاب به چهره دارد بترسند.

امروز در غرب تهران مادری کودک خود را نزد مأمور پلیس می‌آورد و از مأموران یگان ویژه می‌خواهد تا با کودک صحبت کند تا کمی از استرس و نگرانی آن کودک کم شود.

مأموران یگان ویژه با کودک صحبت می‌کنند، او را سوار موتور می‌کنند و برای او بستنی می‌خرند تا کودک آرام شود و به کودک اطمینان می‌دهند که کنار آنها آرامش و امنیت دارند.

کد مطلب 5605670

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    نظرات

    • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
      0 2
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      خدا لنت کند پدر مادر ادم بد زات را که باعث این همه بدبختی شده بسیجی میکشند مامور میزنند چرا مگه چه گناهی کرند غیر از نظم وامنییت مردم بچه هم اینجور بترسد دولت تورا خدا وضع منشت را درست کنید مردم با ابرو گناه،دارند
    • محمد رضا IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
      0 1
      پاسخ
      خدا حافظ و نگهدارتون باشه
    • IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدا نگهدار تون باشه عزیز ای من از چشم بد دور باشین الاهی۵۴
    • محمدحسین IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      زنده باد! 👌🍃🇮🇷
    • من IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
      1 0
      پاسخ
      آفرین بر یگان مردمی،،،،❤️❤️❤️
    • Majid IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلامت و پایدار باشید حافظان وطن
    • سهیل IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم ....
    • سهیل IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم ....
    • سهیل IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم ....
    • سهیل IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم ....
    • سهیل IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      3 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم ....
    • سهیل IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم ....
    • سهیل IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
      3 0
      پاسخ
      چه مظلومند تامین کنندگان امنیت مردم....
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      رفتارپلیس عزیز خیلی عالي بود بنده شخصا قوت قلب گرفتم
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      رفتارپلیس عزیز خیلی عالي بود بنده شخصا قوت قلب گرفتم

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