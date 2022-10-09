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۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۳

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری کرمان:

گلزار شهدای کرمان برای سالگرد شهید سلیمانی آماده می شود

گلزار شهدای کرمان برای سالگرد شهید سلیمانی آماده می شود

کرمان - مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری کرمان از آغاز طرح آماده سازی گلزار شهدای کرمان برای سالگرد شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله علیزاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقداماتی که به صورت جدی و پیگیرانه در دستور کار قرار گرفته است آماده سازی گلزار شهدای کرمان برای برگزاری سالگرد شهید قاسم سلیمانی است.

وی گفت: با اجرای این طرح زمینه برای حضور زائران از کشورهای مختلف اسلامی و استان‌های کشور در این مراسم مهیا تر از گذشته می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بهسازی پردیسان قائم نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا طرح پاکسازی و لایروبی در ۷۰ هکتار از جنگل‌های اطراف گلزار شهدا در حال انجام است و هزار و ۵۰۰ گلدان نیز به گلزار شهدا منتقل شده و بحث بهسازی فضای سبز نیز در حال انجام است.

کد مطلب 5605713

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