گلزار شهدای کرمان برای سالگرد شهید سلیمانی آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله علیزاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقداماتی که به صورت جدی و پیگیرانه در دستور کار قرار گرفته است آماده سازی گلزار شهدای کرمان برای برگزاری سالگرد شهید قاسم سلیمانی است.

وی گفت: با اجرای این طرح زمینه برای حضور زائران از کشورهای مختلف اسلامی و استان‌های کشور در این مراسم مهیا تر از گذشته می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بهسازی پردیسان قائم نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا طرح پاکسازی و لایروبی در ۷۰ هکتار از جنگل‌های اطراف گلزار شهدا در حال انجام است و هزار و ۵۰۰ گلدان نیز به گلزار شهدا منتقل شده و بحث بهسازی فضای سبز نیز در حال انجام است.