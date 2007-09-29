افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 87 فقط 6 درصد / عیدی کارمندان و بازنشستگان حداقل 200 هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، در ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 87 آمده است: استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی تنها در چارچوب جدول قانون برنامه چهارم و آئین نامه مربوط و بند الف ماده 145 قانون یادشده در سقف اعتبارات اعلام شده، مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول یادشده، ممنوع است.

همچنین انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و در مدت معین ومبلغ مشخص و در سقف اعتبارات اعلام شده در این بخشنامه مجاز است.

براساس این ضوابط، وزارت آموزش و پرورش موظف است در چارچوب سقف اعتبارات اعلام شده با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود ، به نحوی بودجه خود را تنظیم کند که اعتبارات حق التدریس در سال تحصیلی 1388 - 1387 حداقل به میزان ده درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 کاهش می یابد.

ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 87 می افزاید: در اجرای بند " ز" ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور کردن اعتبار برای ایجاد هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسکونی ، رفاهی ، درمانی فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است. همچنین رعایت ماده 44 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیدولت مصوب 27/11/1380 برای دستگاه های اجرایی الزامی است و این دستگاه ها موظف اند حداقل 50 درصد از امکانات موضوع بند " زن " ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار کنند.

میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی در سال 1387 هشتصد هزار ریال منظور شود.

در همین حال، میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی در بودجه سال 1387 حداکثر معادل اضافه کار پیش بینی شده در سقف اعتبار مصوب سال 1386 منظور شود.

مبلغ قطعی پاداش پایان سال ( عیدی ) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید دستگاه های اجرایی موظف اند در بودجه سال 1387 بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون ریال پیش بینی کنند.

در ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 87 تصریح شده است: دستگاه های اجرایی موظف اند: میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی موضوع تصویبنامه های شماره 20860/ ت 29728 ه مورخ 18/5/83 و شماره 25732 / ت 31814 ه مورخ 29/4/1384 در قالب سقف اعتبار اعلام شده پیش بینی کنند.

همچنین دستگاه های اجرایی موظف اند: هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی ، پایگاه های بسیج اداره ها و کمک به برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پیش بینی کنند.

براساس ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 87، هزینه های ماهانه تلفن همراه دستگاه های اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرا رمی گیرد حداکثر تا مبلغ یکصد هزار ریال در بودجه دستگاه اجرایی قابل پیش بینی است.

همچنین افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان رسمی و پیمانی به میزان 6 درصد رشد نسبت به سال 1386 و در قالب سقف اعتبار اعلام شده، پیش بینی شود.

در ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 87 آمده است: تمام دستگاه های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی کرده اند، موظف اند معادل ریالی ارز متعهد شده برای پرداخت در سال 1387 ( منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومی ) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش بینی کنند.