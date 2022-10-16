داروی «پاکسلووید» کووید ۱۹ با داروهای قلب تداخل دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک مقاله جدید هشدار می‌دهد که Paxlovid می‌تواند برای افرادی که داروهای قلبی تجویز شده برای کاهش کلسترول، جلوگیری از لخته شدن خون یا مدیریت ضربان قلب نامنظم مصرف می‌کنند، خطری ایجاد کند.

دکتر «سارجو گاناترا»، محقق ارشد از مرکز پزشکی لاهی در ماساچوست، هشدار می‌دهد: «برخی از بیماران قلبی ممکن است نیاز داشته باشند از Paxlovid اجتناب کنند یا داروهای قلبی خود را در حین دریافت این داروی ضد ویروسی کاهش دهند.»

محققان در گزارشی خاطرنشان کردند: «این وضعیت برای پزشکان و بیماران پرریسک است، با توجه به اینکه Paxlovid روند پیشرفت کووید را تا ۸۹ درصد در بیماران پرخطری که واکسینه نشده اند کاهش می‌دهد.»

گاناترا گفت: «ما نمی‌خواهیم پزشکان را از تجویز Paxlovid منصرف کنیم، زیرا این بیماران هستند که بیشتر از همه سود می‌برند. افرادی که از قبل عوامل خطر قلبی عروقی دارند، در معرض خطر بسیار بالایی برای ابتلاء به کووید شدید هستند. هدف این است که مردم آگاه شوند که تداخل دارویی در این مورد وجود دارد.»

Paxlovid ترکیبی از دو داروی nirmatrelvir و ritonavir است و کارشناسان می‌گویند نگرانی اصلی مربوط به تداخلات دارویی ناشی از ریتوناویر است.

ریتوناویر دهه هاست که برای درمان HIV استفاده می‌شود، زیرا اثر داروهای ضد ویروسی را تقویت می‌کند. اما متأسفانه این دارو با کاهش توانایی بدن در متابولیسم داروها و دفع مؤثر آنها، اثرات دارو را افزایش می‌دهد.

به گفته محققان، Paxlovid می‌تواند باعث ایجاد استاتین های کاهش دهنده کلسترول در بدن شود که موجب اختلال عملکرد کبد و تحلیل عضلانی می‌شود.

همچنین می‌تواند با برخی از داروهای ضد آریتمی تداخل داشته باشد و خطر آریتمی بطنی را افزایش دهد.