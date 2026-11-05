به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ ان‌ ان آمریکا گزارش داد که پست منتشر شده از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا پس از شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای این کشور نشانه‌ای از آغاز زودهنگام تلاش او برای ورود به رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ و فاصله گرفتن از دونالد ترامپ بود.

بر اساس این گزارش، تحولات اخیر نقطه عطفی در دوران ترامپ به شمار می رود. در حالی که ترامپ سرگرم پروژه ساخت و تزیین تالار جشن کاخ سفید با طلا و مرمر بود ونس تلاش می‌ کرد پیامدهای شکست جمهوری خواهان و فروپاشی ائتلاف «ماگا» را مهار کند و مسیر تازه‌ای از طریق ایجاد یک ائتلاف انتخاباتی جدید برای حزب بسازد.

ونس در این پست خود به صورت ضمنی از عملکرد ریاست جمهوری ترامپ و راهبرد دولت وی انتقاد کرد.

وی همچنین سعی کرد خود را از ترامپ در دو پرونده مهم جدا کند: جنگ با ایران و برخورد سختگیرانه با مهاجران فاقد مدارک قانونی. او نوشت دلیل شکست جمهوری خواهان، جنگ بوده است و از پیشنهادهای مجری فاکس نیوز برای پایان دادن به جنگ از مسیر دیپلماسی حمایت کرد.

ونس همچنین فهرستی از اقداماتی را مطرح کرد که می‌تواند رای دهندگان ناامید از دولت را دوباره به حمایت از جمهوری خواهان ترغیب کند؛ از جمله پایان دادن به جنگ، تمرکز بر هزینه زندگی و تورم، اولویت دادن به آمریکا و تغییر رابطه با رژیم صهیونیستی.