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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۴

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور اعلام شد

شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور اعلام شد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد امروز یکشنبه با دمای هوای ۲ درجه سانتیگرادبالای صفر به‌عنوان سردترین مرکز استان کشور ثبت و اعلام شده است.

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: البته شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن با دمای هوای یک درجه سانتیگراد به‌عنوان سردترین شهر استان چهارمحال و بختیاری در روز یکشنبه ثبت شد.

وی افزود: همچنین امروز شهر لردگان با دمای هوای ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه در استان چهارمحال و بختیاری است.

چراغ‌پور به استمرار کاهش دمای چهارمحال و بختیاری در روزهای آینده اشاره و تصریح کرد: احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی به‌خصوص برای ذرت، لوبیا، انگور و گیاهان جالیزی هنوز وجود دارد.

وی یادآور شد: در همین راستا توصیه می‌شود تا کشاورزان چهارمحال و بختیاری روند برداشت محصولات خود را سرعت دهند.

چراغ‌پور تأکید کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، تا اوایل هفته آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط غبار صبح‌گاهی، همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5609706

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