به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه و شهرسازی آذربایجان غربی، واحد اسلامی تبار در بازدید مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی و هیئت همراه از پل میانگذر دریاچه ارومیه اظهار داشت: این بازرسی به صورت کامل و بر اساس دفترچه‌های تعمیر و نگهداری پل میانگذر دریاچه ارومیه انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: این سطح از بازرسی شامل بازرسی از اجزایی از پل بوده که داخل آب قرار دارند است.

رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: بازرسی‌های سطح یک و ۲ سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیدند.

اسلامی تبار بیان کرد: اقدامات برای بازرسی سطح ۳ شروع شده و سایر اقدامات نیز برای بازرسی‌های سطح ۴ نیز عملیاتی خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به قرارگیری پل میانگذر دریاچه ارومیه در محور آزادراهی ارومیه – تبریز و اتصال مرکز استان به شبکه آزادراهی کشور، اتصال مرکز کشور به پایانه مرزی سرو از اهمیت پدافندی برخوردار است.

محمدمهدی جعفری مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی نیز در این بازدید بر لزوم ادامه بازرسی‌های پل میانگذر دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز فراتر از ۱۵ درصد نگهداری پل میانگذر دریاچه ارومیه از محل درآمد شرکت احداث پل میانگذر تأمین شود.

عباس بیات سرمدی مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در این بازدید اظهارکرد: اقدامات خوبی در راستای تعمیر و نگهداری از پل میانگذر دریاچه ارومیه صورت گرفته و اقدامات سطح ۴ نیز اید به همین روند ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه تصمیمات لازم برای اجرای هر چه بهتر بازرسی‌های سطح ۴ اتخاذ شد.