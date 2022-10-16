به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در نمایشگاه «هفته ملی کودک» بخشی از محصولات و تولیدات این اداره کل که زیر مجموعه معاونت تولید کانون است، به منظور آشنایی و استفاده مخاطبان در معرض دید همگان قرار گرفته و چندین میز برای بازی بچه‌ها در این نمایشگاه تعبیه شده است و بچه‌ها می‌توانند با حضور در این غرفه از بازی‌هایی مثل بندک، سازه هندسی، دست‌به‌دست، ذره‌بین، سفال‌گرو بخشی از بازی‌های معمایی مثل جورچین و… استفاده کنند.

وی افزود: «هفته ملی کودک» فرصتی برای هم‌افزایی همه فعالان، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مراجع اجرایی مرتبط با کودکان و نوجوانان است تا در مورد این گروه سنی بهترین‌ها را، بیندیشند و ما امیدواریم با هم‌افزایی که در این زمینه دنبال می‌شود، بتوانیم شاهد فعالیت‌های بهتری در آینده نزدیک باشیم.

مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان گفت: بخش سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری، یکی از بخش‌های پرطرفدار نمایشگاه «هفته ملی کودک» است.