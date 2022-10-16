صادرات محصولات شهرداری تهران به سایر کشورها

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بررسی اساسنامه سازمان فناوری در دستور کار نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت و بند ۳ ماده ۴ یعنی تدوین سیاست برنامه‌ریزی، آماده سازی زیرساخت‌های قانونی و ساختاری به منظور انجام انواع حمایت‌های ممکن قانونی از مجموعه‌های فناور و نوآور حوزه مدیریت شهری و توسعه زیست بوم نوآوری شهری از قبیل صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های جسورانه بورسی در حوزه سرمایه‌گذاری فناوری محور و با هماهنگی و همراهی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری و نظارت بر مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، فضاهای کار اشتراکی، مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری و سایر نهادهای مرتبط و زیر مجموعه شهری در دستور بررسی قرار گرفت.

در ادامه علیرضا زاکانی شهردار تهران در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران درباره صندوق‌های نوآوری گفت: در این رابطه یک جلسه با وزیر علوم، دو جامعه با معاون علمی رئیس جمهور برگزار کردیم و آنها مجاب شدند چنین فرصتی را برای شهرداری تهران رقم بزنند.

وی ادامه داد: مجوز تأسیس صندوق قانون مجلس است و قانونگذار این اجازه را داده است که صندوق ایجاد شود و مگر آنکه گفته شود ما فقط باید خیابان را جارو کنیم و سطح کار ما هوشمند سازی نیست.

زاکانی بیان کرد: ما به دنبال تحول در تهران هستیم و ممکن است برخی از اعضای شورای شهر بگویند که شهرداری نباید به دنبال انجام این کار برود که ما با این موضوع مخالف هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه به جای آنکه به زمین و موجودیتی تکیه کنیم که تمام شدنی است گفت: یا باید از طریق شهر فروشی امکانی برای تحول شهر رقم بزنیم یا باید از طریق ارزش افزوده چند برابری اقدام به اداره شهر کنیم.

وی با اشاره به صندوق نوآوری و شکوفایی شهری اظهار کرد: در این صندوق دولت ۳ سهم و ۷۵ درصد و شهرداری ۱ سهم و ۲۵ درصد دارد دوستانی که می‌گویند این کار مناسب نیست یا می‌گویند شهر نیاز به تحول ندارد، یا می‌گویند باید با فروش شهر تحول را رقم زد یا نظرشان این است که شهر نیازمند تحول نیست.

زاکانی تصریح کرد: هیچ کدام از صندوق‌های نوآوری و شکوفایی که در تهران وجود دارد در حوزه شهری نیست مقدورات شهرداری و شهر اندک است و حتماً به تعامل با دولت احتیاج داریم و ضروری است مسیری را برویم که ماحصل آن فراهم شدن راه تحول در شهر باشد.

شهردار تهران با اشاره به مجوز شورای شهر تهران گفت: هرکجا که مجوز شورای شهر نیاز باشد آنرا دریافت خواهیم کرد ما قرار نیست کاری غیر قانونی کنیم بلکه به دنبال خلق اعتبار و امکان برای تهران هستیم.

زاکانی در ادامه این جلسه در جریان بررسی بند پنجم اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین و نوآور شهر، یادآور شد: ما هم اکنون محصولات خود را به تعدادی از مراکز استان‌ها صادر می‌کنیم و برخی کشورها خواستار محصولات ما همچون ۱۳۷ و ۱۸۸۸ هستند. ما سرمایه گذاری می‌کنیم و می‌توانیم قرارداد با دیگر استان‌ها منعقد کنیم و منابع ماندگار برای شهر خلق کنیم و امکاناتی که دیگر کشورها نیاز دارند به آنها ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه ممکن است امکان فناورانه ای وجود داشته باشد که به آن نیاز داشته باشیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم، اظهار کرد: باید دارایی خود را در اختیار توسعه قرار دهیم و سرریز آن می‌تواند در اختیار سایر شهرها قرار بگیرد.

زاکانی خاطر نشان کرد: موضوع دیپلماسی فناوری و تفاوت با مرکز ارتباطات که مطرح شد همچون وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. یعنی اگر اتفاق فناورانه ای بیفتد سازمان فناوری ما مانند معاونت علمی و فناوری در کشورهای خارجی فعالیت می‌کند اما زیر سایه و چتر وزارت خارجه و یا همان مرکز ارتباطات.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: هیچ گونه تعارضی در ارتباط بین سازمان فناوری‌های نوین و مرکز ارتباطات وجود ندارد و درواقع سرفصلی است که به اداره شهر جهش می‌دهد و کمک می‌کند که قابلیت‌های نظام جمهوری اسلامی نشان داده شود. فضا کاملاً در دسترس ماست و چندین محصول داریم که چند کشور متقاضی محصولات ما هستند که وظیفه تأمین و پشتیبانی محصولات را دارد.

وی در ادامه این جلسه یادآور شد: در بند ششم شیوه‌های سرمایه گذاری لحاظ شده است و ممکن کسی که می‌خواهد قدر السهمی را بپذیرد به دنبال مشارکت و یا در اختیار قرار دادن سهام باشد. اگر بخواهیم در این بند طریقه را حذف کنیم سازمان را رها کرده ایم که هر کاری می‌خواهد انجام دهد.

زاکانی با بیان اینکه مجوز شورای شهر در این بند حاکم شده است، یادآور شد: هیچ منعی وجود ندارد و ابزار نوین مالی است که بتوانیم سهم خود را بگیریم و حذف کردن طریق و مسیر، مضر و به معنای مبهم بودن بند ششم است.

شهردار تهران با بیان اینکه کل توضیحات در بند هشتم قابلیت حذف دارد، گفت: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها، مسابقات خلاقیت نوآوری شهری و تحقق باشگاه شهروندی با رعایت مالکیت صاحبان ایده و مشارکت نخبگان شهروندی می‌تواند در این بند لحاظ شده و توضیحات اضافی حذف شود.