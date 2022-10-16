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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۱

روسیه میزبان شانزدهمین کمیسیون مشترک انرژی اقتصادی

روسیه میزبان شانزدهمین کمیسیون مشترک انرژی اقتصادی

شانزدهمین کمیسیون مشترک انرژی اقتصادی ایران و روسیه هفتم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی روسیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، پیرو مصوبه هیئت وزیران در واگذاری مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی با روسیه به جواد اوجی، وزیر نفت و پس از سفر رئیس‌جمهوری به روسیه مقرر شد مقدمات برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک با روسیه انجام شود.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هم رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه از سوی روسیه است.

ذیل کمیسیون مشترک اقتصادی با روسیه ۱۹ کارگروه تعریف شده است که گستره متنوعی از فعالیت‌ها را در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، علم و فناوری و… در بر می‌گیرد.

احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت ریاست ایرانی کمیته انرژی کمیسیون مشترک ایران و روسیه را به‌عهده دارد.

ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار بالایی به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلتیکی دارند و با همکاری یکدیگر می‌توانند معادلات تازه‌ای را در حوزه اقتصاد بین‌الملل رقم بزن

کد مطلب 5609884

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