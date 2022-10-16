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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۵

ناظر گمرکات استان بوشهر:

بیشترین میزان صادرات گمرکات استان بوشهر به کشورهای همسایه است

بیشترین میزان صادرات گمرکات استان بوشهر به کشورهای همسایه است

بوشهر-ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: طی نیمه نخست امسال بیشترین میزان صادرات گمرکات استان بوشهر به کشورهای همسایه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر،، علی سلیمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشورمان با ۱۵ کشور دارای مرز زمینی و آبی است، اظهار داشت: بیشترین حجم کالای صادراتی طی مدت یاد شده مربوط به کشور امارات متحده عربی با یک میلیون و ۶۸۳ هزار تن است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر اضافه کرد: کشورهای کویت با ۸۰۴ هزار تن، قطر با ۳۰۶ هزار تن، پاکستان با ۲۴۳ هزار تن و ترکیه با ۱۸۷ هزار تن به ترتیب دارای بیشترین حجم کالاهای صادراتی از گمرکات این استان برخوردار بوده‌اند.

وی یادآور شد: کشورهای همسایه به دلیل هم مرز بودن یک راهکار برای افزایش و سهولت در تجارت جهانی محسوب می‌شوند تا در زمان و هزینه حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی صرف جویی شود.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به کالاهای ویژه صادراتی از گمرکات استان گفت: با توجه به تولید و فرآوری کالاهایی نظیر خرما، سیمان، گوجه فرنگی و انواع آبزیان در استان بوشهر کالاهای یاد شده از کالاهای ویژه صادراتی از گمرکات استان بوشهر محسوب می‌شوند.

وی افزود: در بخش واردات نیز در نیمه نخست سال جاری کشور امارات متحده عربی با ۱۰۴ هزار تن و کشور ترکیه با حدود ۲ هزار تن از بیشترین سهم کالاهای وارداتی به گمرکات استان برخوردار بوده‌اند.

کد مطلب 5610102

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