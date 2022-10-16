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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۸

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد

با حکم رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمد حبیبی به سمت مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمد حبیبی با حکم سید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح به‌عنوان مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد.

محمد حبیبی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه هنر و معماری یزد است که از سوابق وی می‌توان به جانشینی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال‌های ۸۴ تا ۸۷، دبیر اجرای سه دوره جشنواره جهانی هنر مقاومت در حد فاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۵، مدیرعاملی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس به مدت ۱۰ سال، سرپرستی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال ۹۷ و معاون هماهنگ‌کننده بنیاد فرهنگی روایت فتح اشاره کرد.

کد مطلب 5610172
آروین موذن زاده

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