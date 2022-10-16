به گزارش خبرنگار مهر، میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا قرار بود کشور چین باشد. این کشور ماه‌ها پیش با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا، به خاطر آنچه که نگرانی از شیوع ویروس کرونا اعلام شد از میزبانی این رقابت‌ها انصراف داد.

AFC پس از آن انتخاب کشور جایگزین را در دستور کار قرار داد و در نهایت کشورهای اندونزی، کره جنوبی و قطر مدارک و مستندات این میزبانی را برای AFC ارسال کردند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا و در جلسه‌ای که در کوالالامپور برگزار می‌شود، میزبان این رقابت‌ها را تعیین خواهد کرد.

گفته می‌شود اندونزی به خاطر اتفاقات اخیر در این کشور که منجر به مرگ تعداد زیادی از تماشاگران فوتبال شد، از محاسبات میزبانی کنار گذاشته شده است.

بعضی از رسانه‌های کشورهای عربی و به ویژه عربستان هم مدعی شده‌اند قطر از سوی AFC به عنوان میزبان انتخاب شده است و کره جنوبی با وجود حمایت‌های گسترده داخلی در این کشور از جمله گروه معروف موسیقی BTS در گرفتن میزبانی ناکام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب قطر به عنوان میزبان جام ملت‌های ۲۰۲۳ می‌تواند اتفاق مثبتی برای کشور عربستان تلقی بشود.

پیش از این قطر، عربستان، هندوستان و ایران درخواست میزبانی مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۷ را داده بودند و در صورت انتخاب قطر برای سال ۲۰۲۳، عربستان در رقابت با دو نامزد دیگر کار سختی برای گرفتن میزبانی نخواهد داشت.

به همین دلیل است که رسانه‌های عربستانی مدعی شده‌اند این کشور اقداماتی را در جهت حمایت از قطر برای میزبانی دور بعدی جام ملت‌ها انجام داده است.