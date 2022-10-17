آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان برای دو باشگاه لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تازه‌ترین آرای مربوط به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان اعلام شد که به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت رضا رحیمی ورزقانی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۲ ریال بابت اصل قرارداد و مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۲۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت عبدالصمد احمدی از باشگاه خوشه طلایی ثنا ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۷۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت غلامرضا زمان پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت محمد حیدری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.