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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۰

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

بیمارستان‌های بوشهر برای مقابله با آنفلوآنزا آمادگی کامل دارند

بیمارستان‌های بوشهر برای مقابله با آنفلوآنزا آمادگی کامل دارند

بوشهر- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت: بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای مقابله با آنفلوآنزا آمادگی کامل دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه ظهر یکشنبه در نشست کمیته علمی بررسی کنترل بیماری آنفلوآنزا اظهار داشت: با توجه به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، باید آمادگی برای مقابله با شیوع بیماری‌های واگیردار به‌ویژه کرونا و آنفلوآنزا وجود داشته باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره احتمال هم‌زمانی شیوع کرونا و آنفلوآنزا در پاییز و زمستان، گفت: وقتی سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌ویژه فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک کاهش می‌یابد، قطعاً سایر بیماری‌های تنفسی شایع و به‌خصوص آنفلوآنزا فصلی که هرساله در زمستان با آن مواجه بودیم، افزایش می‌یابد.

یزدان پناه از آمادگی کامل بیمارستان‌های استان بوشهر برای مقابله یا بیماری آنفلوآنزا خبر داد و افزود: با توجه به فصل پاییز و احتمال ابتلای افراد به بیماری آنفلوآنزا بالاست که این امر در گروه‌های سنی اطفال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر است بنابراین نیاز به رعایت اصول بهداشتی و مراقبت فردی بیشتر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توصیه کارشناسان بهداشتی و درمانی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر همچون آنفلوآنزا، رعایت اصول بهداشت دست، استفاده از ماسک به‌ویژه در فضای بسته و رعایت اصول فاصله‌گذاری اجتماعی است.

یزدان پناه گفت: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت تاکنون پایان بیماری کرونا در جهان و کشور اعلام نشده است بنابراین همچنان بر رعایت اصول بهداشتی تأکید می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های استان بوشهر آمادگی لازم جهت پوشش بیماران احتمالی مبتلا به آنفلوآنزا را دارند و در همین راستا پیش‌بینی لازم برای مقابله با این بیماری صورت گرفته است.

کد مطلب 5610197

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