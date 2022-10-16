به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه ظهر یکشنبه در نشست کمیته علمی بررسی کنترل بیماری آنفلوآنزا اظهار داشت: با توجه به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، باید آمادگی برای مقابله با شیوع بیماری‌های واگیردار به‌ویژه کرونا و آنفلوآنزا وجود داشته باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره احتمال هم‌زمانی شیوع کرونا و آنفلوآنزا در پاییز و زمستان، گفت: وقتی سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌ویژه فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک کاهش می‌یابد، قطعاً سایر بیماری‌های تنفسی شایع و به‌خصوص آنفلوآنزا فصلی که هرساله در زمستان با آن مواجه بودیم، افزایش می‌یابد.

یزدان پناه از آمادگی کامل بیمارستان‌های استان بوشهر برای مقابله یا بیماری آنفلوآنزا خبر داد و افزود: با توجه به فصل پاییز و احتمال ابتلای افراد به بیماری آنفلوآنزا بالاست که این امر در گروه‌های سنی اطفال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر است بنابراین نیاز به رعایت اصول بهداشتی و مراقبت فردی بیشتر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توصیه کارشناسان بهداشتی و درمانی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر همچون آنفلوآنزا، رعایت اصول بهداشت دست، استفاده از ماسک به‌ویژه در فضای بسته و رعایت اصول فاصله‌گذاری اجتماعی است.

یزدان پناه گفت: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت تاکنون پایان بیماری کرونا در جهان و کشور اعلام نشده است بنابراین همچنان بر رعایت اصول بهداشتی تأکید می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های استان بوشهر آمادگی لازم جهت پوشش بیماران احتمالی مبتلا به آنفلوآنزا را دارند و در همین راستا پیش‌بینی لازم برای مقابله با این بیماری صورت گرفته است.