مؤسسه تحقیقات آب ۲ آزمایشگاه تخصصی راه اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو «عباس اکبرزاده» در باره جزئیات دو آزمایشگاه "پایلوت فناوری صنعت آب" و "سنجش کیفی پارامترهای فاضلاب"، افزود: نکته حائز اهمیت و قابل‌توجه در راه‌اندازی این دو آزمایشگاه این است که هر دو آزمایشگاه بر اساس خلاقیت و حسن استفاده از داشته‌ها و نیز همراهی و هم‌افزایی با صاحبان صنایع راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از امکانات موجود و همسو کردن آن با نیازهای فعلی صنعت آب در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی منجر به راه‌‎اندازی این دو آزمایشگاه شد.

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مؤسسه گفت: آزمایشگاه پایلوت فناوری‌های صنعت آب در واقع برای توسعه فناوری‌های روز دنیا در صنعت آب احداث شده به‌طوری‌که عملاً مشکلاتی که مستقیماً توسط صنعت مطرح می‌شود را در قالب اجرای پروژه‌های مختلف و با همکاری صنعت برطرف می‌کند.

وی ادامه داد: حذف انواع آلاینده‌ها از جریان پساب توسط گیاه‌پالایی، تولید الکتریسیته از فاضلاب‌ها و غیره مثال‌هایی از این موضوع است.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: آزمایشگاه تخصصی سنجش پارامترها فاضلاب نیز علاوه بر پوشش کامل آزمایش‌ها تخصصی فاضلاب نظیر BOD، TSS،O&G،COD و … اقدامات دیگری را می‌تواند انجام دهد که در صورت درخواست صنعت قادر است با شبیه‌سازی انواع روش‌های تصفیه پیشرفته فاضلاب مثل اکسیداسیون پیشرفته و الکترون کواگولیشن راهکارهای کاربردی و مؤثری را در صنعت تصفیه فاضلاب به مشاوران و پیمانکاران بخش‌های خصوصی و دولتی ارائه کند.