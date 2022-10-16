نیروهای بومی در شرکت های نفت و گاز ایلام بکارگیری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی روز یکشنبه در جلسه مأموریت گرایی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در استان ایلام با بیان اینکه مهمترین کارکرد ماموریت گرایی دانشگاه‌ها تخصصی کردن فعالیت‌های مختلف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها است، گفت: یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب تولید علم است و ماموریت گرایی در دانشگاه‌ها باعث می‌شود که دانشگاه‌ها به‌صورت مؤثر در جهت پیشبرد توسعه استان نقش آفرینی کنند.

وی اظهار کرد: لازمه مأموریت گرایی این است که در ابتدا نیازها و چالش‌ها شناسایی شود تا بصورت هدفمند در راستای رفع نیازها و چالش‌ها گام برداشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام افزود: یکی از ظرفیت‌های خوب استان وجود دانشگاه‌های توانمند است که تاکنون مغفول مانده و امیدواریم در دولت سیزدهم و با همکاری دانشگاه‌ها این مهم محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهم ماموریت گرایی دانشگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌های استان و توان علمی دانشگاه‌ها در جهت توسعه استان است که در این حوزه پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته است.

عباسی با تأکید بر استفاده از پروژه‌های دانش بنیان و مأموریت گرایی دانشگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی اضافه کرد: ظرفیت‌های نهفته ای در دانشگاه‌ها داریم که باید از این ظرفیت‌ها در جهت تقویت حوزه‌های مختلف استان با قید اولویت استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام اشاره کرد: مهمترین ظرفیت استان ایلام در حوزه دامپروری و کشاورزی است اما براساس طرح آمایش سرزمین و با توجه به وجود ذخایر نفتی اولویت باید در حوزه نفت و گاز باشد.

استفاده از توان و ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

وی خواستار راه اندازی و تشکیل دبیرخانه قرارگاه دانش بنیان در استان شد و گفت: باید براساس مزیت‌های استانی و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، برنامه مدونی برای توسعه استان تعریف و براساس آن، ضمن حمایت از طرح‌های دانش بنیان، نسبت به تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت حرکت کرد.

عباسی با اشاره به تجربه موفق کارآفرینان برتر حوزه صنعت به خصوص در حوزه تولید دانش بنیان تأکید کرد تا از ظرفیت کارآفرینان برتر در جلسات ماموریت گرایی دانشگاه‌ها استفاده شود و دانشگاه‌ها ماموریت‌های اصلی خود را در این راستا تدوین کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام خواستار استفاده از توان و ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شد و گفت: روسای دانشگاه‌ها اعضای هیأت علمی که قابلیت و تاثیرگذار در حوزه ماموریت‌ها را که از شاخص‌های لازم برخوردار باشند را معرفی تا از ظرفیت آنان در دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

عباسی در ادامه با اشاره به مشکل بکارگیری نیروهای متخصص غیربومی در صنایع حوزه نفت و گاز استان نیز افزود: مکاتبات و پیگیری‌های بعمل آمده با مرکز، منجر به ایجاد تفاهم نامه فی ما بین وزارت نفت و سازمان فنی و حرفه‌ای در راستای تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز این شرکت‌ها در استان ایلام شده و به زودی ۵۰۰ نفر نیروی بومی از آموزش‌های تخصصی و لازم برخوردار می‌شوند تا مشکل کمبود نیروی متخصص بومی نیروهای نفت و گاز در استان برطرف شود.

وی همچنین از تفاهم نامه مشترک همکاری بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تخصصی جهت هدفمند شدن رساله‌ها و پایان نامه‌های دانشجویان در استان خبر داد و گفت این تفاهم نامه به زودی اجرا می‌شود.