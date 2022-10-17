رکورد جابجایی کالا از طریق مسیر ریلی اینچه برون شکسته شد

محسن اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تمهیدات و رایزنی‌های خوبی که انجام شده، کشور چین محموله ترانزیتی ریلی خود را از طریق راه آهن اینچه برون منتقل می‌کند.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ افزود: انعقاد تفاهم نامه با قزاقستان و ترکمنستان از جمله دیگر اقدامات بوده که باعث می‌شود بتوانیم هر روزه شاهد مبادلات ریلی این دو کشور از طریق مرز اینچه برون باشیم.

وی با بیان اینکه امنیت یکی از موضوعات مهم در مرکز لجستیک راه آهن اینچه برون است، اضافه کرد: بر همین اساس طی این چند سال، ساختمان مرزبانی و پل دیده بانی را در مرز اینچه برون افتتاح کردیم.

اعتماد گفت: همچنین ساختمان پلیس منطقه مرزی اینچه برون هم با حضور فرمانده پلیس راه آهن کشور با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طی چندین روز گذشته احداث و راه اندازی شد.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ با اشاره به اینکه جهش بسیار خوبی طی دو سال گذشته در حوزه جابجایی بار از طریق راه آهن این منطقه مرزی انجام شده است، عنوان کرد: طی این مدت حدود ۴۲ درصد بیشتر از ۶.۵ سال گذشته جابجایی بار از طریق راه آهن اینچه برون انجام شده است.

اعتماد افزود: حدود ۸۹۹ هزار تن بار را توانسته‌ایم در دو سال گذشته حمل کنیم که طی ۶.۵ سال گذشته این مبادلات حدود ۶۳۱ هزار تن بوده است.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه جابجایی مسافر هم ضریب اشغال را به ۹۰ درصد رسانده‌ایم که در طول ۶ سال گذشته این عدد ۵۵ درصد بود.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: در مدت دو سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از درآمدهای راه آهن وارد استان شده است.

اعتماد توضیح داد که علت افزایش مبادلات و جابجایی کالا، ایجاد زیرساخت‌های مناسب طی دو سال گذشته بوده و این در حالی است که در ۶ سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان آورده درآمدهای راه آهن استان بوده است.