۱۸۰ خودرو دپوشده از گمرکات بوشهر و گناوه خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بهادری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از شروع روند فروش خودروهای دپو شده در گمرکات و سازمان بنادر کشور به دستور قضائی دادگاه انقلاب تهران، یک هفته پس اعلام برندگان حدود ۱۸۰ خودرو از گمرک بوشهر خارج شد.

وی اضافه کرد: پس از شروع روند فروش خودروهای دپو شده در گمرکات و سازمان بنادر کشور به دستور قضائی دادگاه انقلاب تهران، تا روز شنبه هفته جاری در استان بوشهر که بیشترین تعداد از این خودروها را در مزایده داشت با تلاش کارکنان اموال تملیکی بوشهر بیش از ۲۵۰ حواله فروش صادر و حدود ۱۸۰ خودرو از گمرک بوشهر و گناوه خارج کرد.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر ادامه داد: پس از اعلام نتایج مزایده فوق العاده سازمان اموال تملیکی در روز ۱۶ مهرماه و پس از مشخص شدن برندگان ۸۵۹ دستگاه خودروی فروش رفته در استان بوشهر، از همان روز با برگزاری جلسه فوق العاده در راستای تحویل و خروج خودروها در اداره کل اموال تملیکی، فرمانداری و دستگاه‌های مربوطه از روز دوشنبه و دو روز پس از اعلام نتایج روند ترخیص و خروج خودروها آغاز شد.

بهادری ادامه داد: همکاران اموال تملیکی بوشهر از روز اول شروع روند فروش خودروها، حتی در روزهای تعطیل رسمی، تا امروز و حتی تا ساعات پایانی شب مشغول خدمت رسانی به شرکت کنندگان هستند.

وی افزود: پس از هماهنگی با همکاران در استان بوشهر قرار شد طبق جدول زمانبندی تهیه شده روزانه ۵۰ حواله فروش خودرو صادر شود که تا به امروز و پس از پنج روز بالغ بر ۲۵۰ حواله فروش صادر و حدود ۱۸۰ خودرو از استان بوشهر به دست خریداران داده شد.

واگذاری مرحله دوم خودروها

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر با ابراز رضایت از روند خروج خودروها که شامل تکمیل وجه واریزی برندگان و ثبت در سامانه، صدور پیش کاردکس خودرو، صدور حواله فروش، خروج خودرو و صدور برگ تردد موقت توسط سازمان اموال تملیکی ضمن عذرخواهی از معطل شدن خریداران و برندگان به دلیل حجم بالای خودرو در استان از فروش ۹۹ درصدی خودروهای موجود در گمرکات استان بوشهر خبر داد.

وی گفت: روند فروش خودروهای باقیمانده از پرونده گمرکات کشور سه شنبه همین هفته ۲۶ مهرماه در قالب مزایده فوق العاده دوم با شماره ۵۶۶ آغاز و همچنین آمار و مبلغ کل فروش خودروهای مزایده‌ی فوق العاده ۵۶۵ اموال تملیکی در استان بوشهر در روزهای آینده اطلاع رسانی می‌شود.

بهادری بیان کرد: استان بوشهر پس از فروش ۸۵۹ دستگاه خودرو در مرحله اول، ۱۶ دستگاه خودرو باقیمانده که به دلایل مختلفی از جمله مغایرت کارشناسی و یا اشتباه در قیمت گذاری شرکت کنندگان، پس از بررسی دوباره و آماده سازی پرونده کمتر از ۱۰ روز از اعلام نتایج مرحله اول، در قالب مزایده فوق العاده دوم خودروها با شماره ۵۶۶ سازمان اموال تملیکی کشور بارگزاری و آماده فروش می‌شود.

وی اظهار داشت: با وجود ازدحام خریداران و تلاش شبانه روزی همکاران پس از بررسی مجدد، ۱۶ دستگاه خودروی باقیمانده در پرونده گمرکات استان، روز سه شنبه در مزایده دوم فوق العاده مهرماه با شماره ۵۶۶ اموال تملیکی قرار می‌گیرند.