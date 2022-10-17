توسعه شبکه خودپردازهای هوشمند ریالی ـ ارزی بانک ملی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، خودپردازهای هوشمند ریالی ارزی ضمن ارائه توام خدمات ریالی و ارزی کارت‌های کران، هویت واحد و تجربه کاربری یکسان با سایر درگاه‌های فیزیکی و مجازی بانک از جمله سامانه بام را فراهم می‌کنند که از ابتدای امسال تاکنون ۱۷۰ دستگاه جدید از این خودپردازها به شبکه بانک در سراسر کشور افزوده شده است.

خدمت «خودپرداز هوشمند ریالی ارزی» و «کران کارت (کارت ریالی ارزی)» برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور توسط بانک ملی ایران فراهم شده و خدماتی از قبیل دریافت وجه ارزی به صورت ۲۴ ساعته، حفظ مانده حساب به ارز، تبدیل ارز به ریال به نرخ روز در هنگام تراکنش و اتصال به شبکه پرداخت ریالی (شتاب و شاپرک) را به مشتریان ارائه می‌کند.

قابل ذکر است، کران کارت یک حساب ارزی از نوع دلار و یورو است که علاوه بر ارائه خدمات ارزی از طریق بسترهای ارزی بانک (خود بانک‌ها و VTM های ارزی)، توان ارائه همزمان همه خدمات ریالی را نیز در بستر شتاب دارد.

سقف تراکنش کران کارت‌ها، ۵۰۰ دلار و ۵۰۰ یورو و تعداد تراکنش‌ها ۵ بار است.

سرعت، سهولت و امنیت در ارائه همزمان خدمات ارزی و ریالی، تبدیل ارز به ریال صرفاً به میزان مورد نیاز، جلویگری از خطرات ناشی از سرقت ارز به صورت اسکناس، دریافت وجه ارزی از خودبانک های ارزی بانک ملی ایران به صورت ۲۴ ساعته، امکان استفاده از درگاه‌های مجازی نظیر خرید اینترنتی و کاهش تبادل اسکناس در معاملات ارزی از دیگر مزیت‌های کارت ارزی ریالی بانک ملی ایران است.