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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

از تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ مهرماه؛

دوره توانمند سازی ادبی ذاکران جوان اهل بیت(ع) برگزار خواهد شد

دوره توانمند سازی ادبی ذاکران جوان اهل بیت(ع) برگزار خواهد شد

دوره توانمندسازی ادبی ذاکران جوان اهل بیت(ع) موسوم به « ابیات شریف» در قالب یک اردوی سه روزه و با حضور ۵۰ ذاکر جوان، ۲۰ الی ۳۰ سال از استان البرز در نشتارود استان مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره توانمندسازی ادبی ذاکران جوان اهل بیت علیهم السلام موسوم به (ابیات شریف) در قالب یک اردوی سه روزه و با حضور ۵۰ ذاکر جوان، ۲۰ الی ۳۰ سال از استان البرز در نشتارود استان مازندران برگزار خواهد شد.

در این اردوی فرهنگی و آموزشی که از تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ مهرماه جاری برگزار می‌شود مباحث مهم ادبی متناسب با نیاز مداحان اهل بیت علیهم السلام توسط اساتیدی چون جواد حیدری، سید مهدی حسینی، محسن حنیفی، محمود حبیبی کسبی و مهدی زنگنه ارائه خواهد شد.

این برنامه به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز، مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام و با مشارکت بنیاد دعبل خزاعی در اردوگاه نور نشتارود برگزار می‌گردد.
 

کد مطلب 5610693
فاطمه علی آبادی

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