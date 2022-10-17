طراحی سامانه ای برای رصد اطلاعات لحظه ای مرغداری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امنیت غذایی هر کشور جزو راهبردی‌ترین مسائل هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، به همین دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تاکید ویژه‌ای بر روی این حوزه دارد.

یک شرکت دانش بنیان با تشکیل یک هسته تحقیق و توسعه فعال دانشگاهی تلاش کرده تا بر روی پاسخگویی به نیازهای فناورانه این حوزه متمرکز شود.

عقیل کشیر تقرتپه مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه آلرتیس محصولی برای مرغداری‌ها و گلخانه‌ها است، گفت: این محصول سامانه مجموعه‌ای شبکه مانند از سنسورهای بی‌سیم است که با داشتن شعاع پوششی بیش از یک کیلومتر در انواع مراکز صنعتی و به ویژه مرغداری‌ها و گلخانه‌ها قابل استفاده است.

وی افزود: مالک مرغداری باید پیوسته پارامترهای مختلفی را مانند، دما، وضعیت هوا و دیگر شاخص‌ها را بررسی کند در همین راستا این سامانه به کاربر کمک می‌کند تا اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت مرغداری داشته باشد. افزایش سوددهی سالن و کاهش هزینه‌ها، کاهش مصرف دانه، کاهش مصرف دارو، کاهش تلفات، جلوگیری از شوک دمایی جوجه، کاهش ضریب تبدیل در سالن‌های سنتی و مدرن از جمله مزایای استفاده از این سامانه دانش‌بنیان است.

به گفته مدیرشرکت دانش بنیان، از این محصول همچنین می‌توان برای کنترل شرایط محیطی و مدیریت انواع گلخانه‌ها نیز بهره برد. این سامانه شبکه‌ای کمک می‌کند تا هزینه گلخانه‌ها کاهش پیدا کند و بهره‌وری محصول افزایش یابد.

تقرتپه عنوان کرد: یکی دیگر از محصولات این شرکت، تولید گرمخانه‌های صنعتی است. گرمخانه یا انکوباتور دستگاهی است که در آزمایشگاه‌های زیستی برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند. انکوباتور یکی از ابزارهای مهم در آزمایش‌های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و دیگر رشته‌های هم‌سو محسوب می‌شود.