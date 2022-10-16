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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۴

کنسول بازی دستی ریزر با خدمات کلود از راه رسید

کنسول بازی دستی ریزر با خدمات کلود از راه رسید

شرکت ریزر اخیراً یک کنسول بازی دستی نسل پنجم را که بر روی بازی‌های ابری متمرکز شده، عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت نسخه صرفاً سازگار با شبکه‌های وای فای دستگاه مذکور که آن را ریزر اج می‌نامد، با قیمت ۴۰۰ دلار در دسترس علاقمندان قرار داده است.

محصول مذکور دارای صفحه نمایش ۶.۸ اینچی AMOLED با نرخ تازه سازی صفحه ۱۴۴ هرتز و وضوح Full HD + و ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ است. ریزر ادعا کرده که صفحه نمایشگر این ابزار نسبت به دستگاه‌های رقیب تا ۸۷ درصد پیکسل‌های بیشتری دارد.

ریزر از سخت افزارهای ساخت کوالکام و وریزون بر روی این محصول استفاده کرده است. پردازنده اسنپ دراگون G۳x Gen ۱ به طور انحصاری برای این ابزار بازی توسعه یافته است. این دستگاه دارای یک پردازنده هشت هسته‌ای Kryo با فرکانس ۳ گیگاهرتز و یک پردازنده گرافیکی Adreno به همراه خنک کننده فعال و شش دریچه هوا است. ریزر می‌گوید راه اندازی اولیه نشان می‌دهد پردازنده مذکور سرعتی دو تا سه برابر بیشتر از پلتفرم‌های سخت افزاری معمولی محصولات موبایلی مانند اسنپ دراگون ۷۲۰G دارد.

این دستگاه دارای باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت و همچنین ۸ گیگابایت رم LPDDR۵ و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است. در قسمت جلو، بلندگوهای دوطرفه با صدای تطبیقی و یک جفت میکروفون دیجیتال وجود دارد. یک وب‌کم نیز امکان می‌دهد تا بتوانید روند بازی خود را به صورت زنده پخش کنید.

کد مطلب 5609950

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