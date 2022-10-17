به گزارش خبرنگار مهر، محمد کعب عمیر ظهر امروز دوشنبه در جمع اهالی بخش فتح‌المبین اظهار کرد: بخش فتح‌المبین با داشتن ظرفیت‌های خدادادی ولی از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم است. سال‌های گذشته آنگونه که باید در بخش فتح‌المبین کار می‌شد، فعالیتی انجام نشد.

وی گفت: مشکلاتی نظیر آب، برق و راه سه امر حیاتی فراموش شده در شهرستان‌های شوش و کرخه با پیگیری‌های انجام شده به تدریج در حال برطرف شدن هستند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس به پروژه‌های در دست اقدام حوزه‌های مختلف برای رفع محرومیت این دو شهرستان اشاره کرد و افزود: معضل آب شرب روستاهای بخش فتح‌المبین با الحاق شبکه آبرسانی این منطقه به طرح انتقال آب غدیر در سال جاری و توسعه شبکه آبرسانی برخی روستاها در کوتاه مدت به طور دائم حل خواهد شد.

کعب عمیر تصریح کرد: مشکل برق شوش و کرخه با احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی در آینده نزدیک رفع می‌شود.

وی گفت: در حوزه راه‌های مواصلاتی بیش از ۱۰ پروژه در حال اجرا، اتمام و یا پس از انجام مراحل قانونی است که ۴ پروژه آن در بخش فتح‌المبین قرار گرفت.

به گزارش مهر، اهالی بخش فتح‌المبین مطالباتی را از جمله تأمین آب شرب و کشت کشاورزی، بهسازی و آسفالت مسیرهای مواصلاتی بین روستایی، سند دار شدن منازل مسکونی، رفع مشکل اسناد اراضی کشاورزی و استقرار اورژانس در دهستان چنانه از کعب عمیر داشتند.