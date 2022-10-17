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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۱

نماینده مردم شوش در مجلس:

مشکلات بخش فتح‌المبین برطرف شود

مشکلات بخش فتح‌المبین برطرف شود

شوش- نماینده مردم شوش درمجلس گفت: آنطور که باید در بخش فتح‌المبین فعالیت انجام نشده در حالی که این بخش با داشتن ظرفیت‌های خدادادی از ابتدایی‌ترین امکانات محروم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کعب عمیر ظهر امروز دوشنبه در جمع اهالی بخش فتح‌المبین اظهار کرد: بخش فتح‌المبین با داشتن ظرفیت‌های خدادادی ولی از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم است. سال‌های گذشته آنگونه که باید در بخش فتح‌المبین کار می‌شد، فعالیتی انجام نشد.

وی گفت: مشکلاتی نظیر آب، برق و راه سه امر حیاتی فراموش شده در شهرستان‌های شوش و کرخه با پیگیری‌های انجام شده به تدریج در حال برطرف شدن هستند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس به پروژه‌های در دست اقدام حوزه‌های مختلف برای رفع محرومیت این دو شهرستان اشاره کرد و افزود: معضل آب شرب روستاهای بخش فتح‌المبین با الحاق شبکه آبرسانی این منطقه به طرح انتقال آب غدیر در سال جاری و توسعه شبکه آبرسانی برخی روستاها در کوتاه مدت به طور دائم حل خواهد شد.

کعب عمیر تصریح کرد: مشکل برق شوش و کرخه با احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی در آینده نزدیک رفع می‌شود.

وی گفت: در حوزه راه‌های مواصلاتی بیش از ۱۰ پروژه در حال اجرا، اتمام و یا پس از انجام مراحل قانونی است که ۴ پروژه آن در بخش فتح‌المبین قرار گرفت.

به گزارش مهر، اهالی بخش فتح‌المبین مطالباتی را از جمله تأمین آب شرب و کشت کشاورزی، بهسازی و آسفالت مسیرهای مواصلاتی بین روستایی، سند دار شدن منازل مسکونی، رفع مشکل اسناد اراضی کشاورزی و استقرار اورژانس در دهستان چنانه از کعب عمیر داشتند.

کد مطلب 5610806

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