به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بخش‌های جشنواره «ایران عزیز» در بخش استیج معرفی و خوانش کتاب توسط فاطمه محمدی کارشناس حوزه کتاب و کتابخوانی است. با توجه به اینکه یکی از اهداف این جشنواره معرفی زندگی پیامبر اکرم (ص) و نگاه اسلام به حوزه خانواده است، هر شب برش‌هایی از یک کتاب با موضوع شناخت ابعاد زندگی حضرت محمد (ص) خوانش می‌شود.

فاطمه محمدی کارشناس حوزه کتاب درباره بخش معرفی کتاب در جشنواره ایران عزیز گفت: معرفی کتاب در این فضا کار بسیار سختی است به جهت اینکه مردم برای تماشای برنامه شاد و سرگرم‌کننده آمده‌اند و طبیعی است که در بخش‌های اینچنینی با استقبال کمتری روبرو باشیم. اما در این شب‌ها بعد از اجرای برنامه معرفی کتاب خصوصاً در بخش تلویزیونی با واکنش‌های بسیار خوبی از مخاطبان رویه رو شدیم و اغلب نام کتاب و نام ناشر را از من سوال می‌کردند تا کتاب را تهیه و مطالعه کنند. احساس می‌کنم که برنامه مخاطب خاص خود را پیدا کرده است.

محمدی ادامه داد: در بخش انتخاب کتاب هم به سراغ کتاب‌هایی در حوزه عمومی رفتیم که قابل فهم‌تر هستند و قلم روان‌تری دارند. تلاش کردیم به صورت ویژه حوزه کودک و نوجوان را در معرفی آثار در نظر بگیریم تا تأثیر خوبی در میان مخاطبان داشته باشد.

وی افزود: کتاب‌های مختلفی در حوزه دین اسلام و حضرت محمد (ص) انتخاب شده است که از جمله آنها می‌توان از کتاب «اینک آن یتیم نظر کرده» نوشته محمد رضا سرشار، «راهبرد اقتصادی پیامبر (ص)» نوشته حمید سبحانی صدر، «محمد آخرین آفتاب» نوشته مهدی قزلو اشاره کرد که در شب‌های قبل به شهروندان معرفی شده است.

کارشناس حوزه کتاب و کتابخوانی اضافه کرد: موضوع این کتاب‌ها درباره اقتصاد اسلامی و درباره نگاه حضرت محمد (ص) به خانواده و بخش‌های مختلف زندگی پیامبراکرم (ص) با رویکرد دین اسلام و دعوت مردم به دین اسلام و همچنان زمان تولد حضرت محمد (ص) است.

محمدی در ادامه در خصوص برگزاری جشنواره اقوام گفت: خیلی روشن است که مردم در شرایط فعلی جامعه به نشاط نیاز دارند و این برنامه به احیا شادی جمعی و تخلیه هیجان کمک کرد. این کنار هم بودن اقوام مختلف در کنار یکدیگر ایده بسیار خوبی بود و بر جذابیت برنامه افزود. انتخاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز به عنوان متولی این جشنواره اقدام مبارکی است.

چراغ محافل فرهنگی را روشن نگه دارید

محمدی در خصوص اجرای برنامه‌های حوزه کتاب در فرهنگ‌سراهای تهران گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و مردم محور بودن فضای کتابخانه‌ها مدتی برنامه حوزه کتابخوانی به وقفه افتاد. مخاطبان بیشتر به فضاها و بسترهای مجازی روی آوردند و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این زمینه قدم‌های خوبی برداشت. اما مطالعه در فضای مجازی برای مدتی طولانی اثرات مخربی دارد چرا که آسیب‌هایی را به مغز و چشم وارد می‌کند، از سوی دیگر بسیاری افراد تمایلی به استفاده از فضاهای الکترونیکی ندارند. همین موارد سبب کاهش سرانه مطالعه در کشور شده است. امیدواریم که سازمان فرهنگی هنری شهرداری به عنوان یکی از متولیان حوزه کتاب، بستری را برای روشن نگه داشتن محافل فرهنگی فراهم کند و دورهم خوانی‌ها، نشست‌ها و جلسات معرفی کتاب و نقد و بررسی کتاب دوباره در فرهنگ‌سراها و مراکز فرهنگی آغاز شود و نویسندگان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی بتوانند از این فضا استفاده کنند.

علاقه‌مندان برای بهره بردن از برنامه‌های جشنواره «ایران عزیز» می‌توانند از ۲۰ تا ۲۹ مهرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) واقع در تهران، انتهای بزرگراه همت غرب مراجعه کنند.